Промышленное производство: от эпохи Петра и до перестройки, от распада СССР до наших дней

Даже люди победнее всегда находили лишнюю копейку, чтобы сделать щи понаваристее. Но история мясной промышленности в нашей стране насчитывает всего 300 лет.

Мясо можно было купить в государственных магазинах только в крупных городах. Жители малых городков ели животный белок в столовых, где подавали битки, гуляш и азу, - правда, поступающее туда мясо беззастенчиво разворовывалось поварами. А для тех, кто предпочитал готовить дома, оставались кооперативные магазины и колхозные рынки. Цены там были примерно в 1,5 - 2 раза выше, чем в госмагазинах. Если в магазине килограмм говядины можно было купить за 1 рубль 90 копеек, то на рынках самое дешевое шло по 3 рубля. В 1985 году в СССР было продано 12,3 миллиона тонн мяса - то есть примерно по 45 кг мяса на душу населения. На самом деле эта цифра несколько ниже реальной, поскольку она не учитывает мясо, проданное частным, «спекулянтским» путем.

Война отбросила назад

Война и революция ввергли страну в хаос и кризис. Анастас Микоян, возглавлявший наркомат пищевой промышленности в 1930-х, сделал немало для восстановления пищевой отрасли. Он ездил в США, знакомился там с новейшими технологическими хитростями и активно внедрял их в СССР. Но не успела страна восстановиться после Первой мировой и революции, как грянула Великая Отечественная война, во время которой было разрушено более 200 предприятий - около трети всех скотоводческих хозяйств и комбинатов мясопереработки. За годы войны общее поголовье сократилось на 8 миллионов голов. В послевоенные годы мясо стало дефицитом, но уже к 1950 году было построено 300 новых предприятий. К середине 1970-х их было уже более 900. Производство мяса в CCCР увеличилось с 1,3 миллиона тонн в 1913 году до 13,5 миллиона тонн в 1973-м с учетом частных хозяйств. Более 15% мяса шло на производство колбас, сосисок и полуфабрикатов, но большая часть птицы, свинины и говядины продавалась просто так, без затей.

Голландская скотина

Производство мяса в России начало развиваться только в XVIII веке с легкой руки Петра I. По свидетельствам современников, Петр вовсе не был гурманом, но не мог и дня прожить без мяса. Свиной студень, отварная говядина, ветчина и солонина были его любимыми блюдами. Он наладил поставки скота из-за границы - в основном из Голландии. В Архангельской губернии началось обустройство собственных боен и скотоводческих хозяйств. В 1739 году первая общая скотобойня открылась и в Петербурге. А в Азовской губернии были основаны казенные заводы, где внедрялось улучшенное мясное овцеводство. Процессом руководили приглашенные квалифицированные овчары из Силезии. Конечно, до современного уровня контроля тогда было еще далеко, но первые мясные указы значительно упорядочили производство.

Мясом торговали банки

К концу XIX века мясная промышленность превратилась в очень выгодный бизнес. Настолько выгодный, что крупные банки не просто кредитовали скотопромышленников, но и сами занимались продажей мяса в качестве комиссионеров. В европейской части России на тот момент работало уже 1683 бойни, и накануне Первой мировой убой доходил до 17 миллионов голов ежегодно. Росло не только количество, но и качество - примерно в 1910 году мясо начали делить по сортам, предпринимались и попытки ветеринарного контроля. Наше мясо пользовалось большим успехом за границей и активно экспортировалось в Центральную Европу.

Магазин, кооператив или рынок?

В начале 1980-х годов средний гражданин СССР потреблял 64 килограмма мяса в год, в то время как в США эта цифра составляла 108 килограммов. Впрочем, в те годы потребление мяса в нашей стране все же было примерно на среднеевропейском уровне. Другое дело, что для того чтобы добыть антрекот, фарш или ребрышки, советскому человеку приходилось изворачиваться. Самым любимым мясом в те годы была говядина. От жареной курочки советский человек бы тоже не отказался, но хороших кур было днем с огнем не достать. Птицеводство развивалось намного хуже.

Прилавки пустые, все за границу

В 1990 году наша мясная промышленность производила 20 миллионов тонн мяса в год, а поголовье крупного рогатого скота в границах современной России составляло 57 миллионов голов. Но советская система снабжения уже была готова обрушиться, огромные объемы продукции мясокомбинатов отправлялись за рубеж, и до обычных покупателей она почти не доходила - с 1985 года мы экспортировали около 27 миллионов тонн мяса ежегодно. А вот в 1990 году на экспорт ушло более 49 миллионов тонн!!! Колбаса, мясо и полуфабрикаты стали дефицитом, купить можно было только по талонам, да и то если очень повезет. Мясная промышленность, как и вся страна, стояла на пороге очень больших перемен…

Что любили в Союзе?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня мясная отрасль крупнейшая в пищевой индустрии. А ведь еще 25 лет назад экономический кризис чуть не уничтожил животноводство и мясопромышленность в стране. На протяжении всех 1990-х годов поголовье скота только сокращалось.

Крах отрасли...

Тяжелее всего скотоводам пришлось в 1998 - 1999 годы, но уже с началом 2000-х индустрии удалось преодолеть многолетний спад. В 2001 году производство мяса и субпродуктов превысило уровень 1999 года лишь на 11% и все еще было ниже уровня 1998 года. С мясными деликатесами дело обстояло немного лучше - производство колбас и других мясопродуктов выросло по сравнению с 1999 годом на 24%, а производство мясных полуфабрикатов увеличилось на треть.

Кризисная ситуация заставила мясокомбинаты полностью перестроить структуру производства и расширить ассортимент - работать так же, как в советские времена, было уже невозможно. Рынок диктовал новые правила игры - требовалось выпускать то, что востребовано покупателями, предлагать им больше удобных полуфабрикатов и деликатесов. Российские мясоперерабатывающие заводы начали закупать современные производственные линии и выпускать новые продукты в современной упаковке.

...и подъем

Всего 20 лет назад в России производилось лишь 4,3 миллиона тонн мяса в год - ничтожная цифра для такой огромной страны. Но в 2018 году эта цифра составляла уже почти 11 миллионов тонн - гигантский скачок для отрасли, находившейся на грани краха. А за I полугодие 2019 года производство скота и птицы на убой составило 6,8 миллиона тонн. Производство курятины тоже на подъеме: как сообщает Росптицесоюз, в 2018 году российские компании произвели почти 5 миллионов тонн мяса птицы, а прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тысяч тонн.

Экспорт и куриные лапки

Россия не только производит, но и экспортирует мясо. Российская курятина и свинина отправляются во Вьетнам, Казахстан, Гонконг, Китай и другие страны мира. Кстати, в Гонконг мы поставляем не только окорочка и грудки, но и гораздо более неожиданный продукт - куриные лапки. В нашей стране они считаются отходами производства и не используются в кулинарии. Но азиатские гурманы считают куриные лапки прекрасной закуской - их жарят, коптят или просто отваривают.

Всего мы экспортируем более 240 тысяч тонн мяса в год. Объемы растут - российский национальный проект «Экспорт продукции АПК» утверждает, что через пять лет годовой экспорт отечественной сельхозпродукции, в том числе и мяса, увеличится почти вдвое.

Что едят россияне?

Начиная с 2000-х российская мясная промышленность демонстрирует стабильный рост. В прошлом году в нашей стране было продано 10,7 миллиона тонн мяса, то есть в среднем на каждого россиянина пришлось по 73 килограмма, на 2 килограмма больше, чем в 2016 году. Эксперты утверждают, что совсем скоро потребление мясных продуктов дойдет до 80 килограммов на человека в год.

1-е место - куры: 35 кг в год

Курица остается самым любимым мясом среди жителей нашей страны - сейчас на ее долю приходится 46% всего потребления мяса. Каждый россиянин в год съедает около 35 килограммов курятины. Лидером по производству мяса птицы в нашей стране является группа «Черкизово» - она выпускает более 600 тысяч тонн мяса бройлеров в год, а ее бренд «Петелинка» может считаться одним из самых популярных. Одним из преимуществ является то, что группа располагает собственными фермами, где выращивается натуральный экологически чистый корм для скота и птицы. Животные, выращенные на таком рационе, дают сочное и вкусное мясо.

2-е место - хрюшки: 24 кг в год

Россиянам нравится и свинина - за последние пять лет ее потребление выросло примерно на 1,5% и составило ровно треть от всего потребления мясных продуктов - 24 килограмма в год на душу населения. Кстати, группа «Черкизово» и тут входит в число лидеров, занимая вторую строчку рейтинга крупнейших отечественных производителей. Благодаря открытию новых свинокомплексов компания с 2017 года увеличила производство с 212 тысяч тонн до 250 тысяч тонн, а долю рынка - с 5,5% до 6,1%.

3-е место - коровы: 12 кг в год

Говядина немного утратила популярность: если в 2015 году ее потребление составляло 21,4%, то в прошлом - всего 18,8%. Это 12 килограммов в год на одного человека.

Россияне стали потреблять меньше говядины из-за снижения доходов. Тогда как само мясо постепенно дорожает. Из всех видов мясо коровы самое дорогое, так как срок выращивания бычка - в два раза дольше, чем хряка, а соответственно и дороже по кормам и уходу. Экспорт говядины тоже снизился из-за санкций.