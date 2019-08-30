Венеция-2019: Браво, Поланский!

Само включение нового фильма Романа Поланского в конкурс Венецианского фестиваля вызвало резкую критику со стороны «прогрессивной общественности», которой все не дает покоя чужой секс более чем 40-летней давности (в 1978 году к нему было совсем другое отношение, да и пострадавшая экс-девочка давно простила своего «обидчика» и, вероятно, живет себе припеваючи на доходы от самой успешной сделки в своей жизни).

Движение #metoo вновь всколыхнуло и без того ставшее незабываемым «дело», одного из немногих оставшихся «живых классиков» мирового кино Поланского с треском исключили из американской Киноакадемии, а президент венецианского жюри Лукресия Мартель объявила, что не посетит торжественный ужин в честь фильма (чего она, между прочим, и не должна делать как член жюри). Интересный аргентинский арт-режиссер, чье имя малоизвестно широкой публике и чье назначение в президенты жюри при всей его оригинальности кажется данью моде на женскую «инклюзивность», пригрозила также, что не поздравит Поланского с премьерой. Какая, право, трагедия, для 86-летнего режиссера, которого и так не было на премьере в Венеции: любой выезд из Парижа грозит ему экстрадицией в США. Но есть слабое утешение: имя и фильмы Поланского точно переживут имя и фильмы Мартель. Которая вместе с подельниками, можно не сомневаться, не отметит призами новый фильм выдающегося режиссера - лучший у него за многие десятилетия, и ничуть не менее важный, чем «Пианист».

В картине «Я обвиняю» (англоязычное название - «Офицер и шпион») с олдскульным постановочным шиком (это самый дорогой французский фильм года) и мастерством прирождённого рассказчика Поланский напоминает миру о «деле Дрейфуса», офицера французской армии, обвинённого в работе на немецкую разведку, лишенного всех почестей и приговоренного к заключению сначала на необитаемом «Острове Дьявола», а потом в тюрьме. Единственная вина Альфреда Дрейфуса (неузнаваемый Луи Гаррель) состояла в том, что он был евреем, но высокие армейские чины, как водится, до последней возможности придерживались единожды взятого ложного курса, тупо игнорируя всплывшие факты, что предателем был совершенно другой офицер.

Жан Дюжарден в фильме "Я обвиняю".

Главный герой картины - бравый офицер Пикар (отличный Жан Дюжарден), изначально настроенный столь же антисемитски, как и остальное французское общество, но оказавшийся тем человеком, чья профессиональная честность и офицерская честь подкосили казавшиеся вечными предубеждения. Процесс сдвинулся с мертвой точки, когда Пикара поддержал великий писатель Эмиль Золя, напечатавший в газетах статью под названием «Я обвиняю», за которую его тоже приговорили к тюремному заключению. Выдающийся мастер Поланский снял безукоризненный, без миллиметра фальши, полный дыхания и лиц конца XIX века фильм о том, сколько времени и каких человеческих жертв требует даже минимальное смягчение нравов, хоть какое-то приближение к истине и «прогрессу». О том, как трудно отстоять честное имя. О том, что большинство никогда не бывает право - ни когда оно громит магазины евреев, ни когда сжигает книги Золя, ни когда требует вновь и вновь распинать людей, уже представших перед судом за свои поступки/проступки. Поланский, много лет мечтавший снять этот фильм, знает, что такое быть обвиняемым, что такое «мнение большинства», и сейчас обвиняет его сам.

Роман Поланский снял безукоризненный фильм о том, сколько времени и каких человеческих жертв требует даже минимальное смягчение нравов, хоть какое-то приближение к истине и «прогрессу».

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