Правительство ужесточит ответственность за загрязнение Волги

В пятницу премьер Дмитрий Медведев отправился в Астрахань проводить совещание по защите главной водной артерии России - Волги, которая превратилась в самую грязную реку страны. В Волгу сбрасывают более трети всех российских загрязненных сточных вод. Рыба в Волге дохнет, а сама река катастрофически мелеет и местами становится несудоходной.

По оценке ученых Калифорнийского университета, устье Волги входит в первую десятку списка самых загрязненных береговых зон мира.

Вначале Медведев посетил комплексные очистные сооружения астраханского водоканала. Резкий амбрэ неочищенных сточных вод сбивал с ног. Премьеру показали, как грязная вонючая вода, пройдя очистку, превращается в воду на вид чистую и без запаха. Оказалось - обман. Комплекс введен в эксплуатацию в 1968 году, оборудование тут напрочь устарело, и качество очистки воды оставляет желать лучшего. При этом модернизация предприятия не вошла в федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Всего в Астрахани работают четыре предприятия водоочистки, а в федеральный проект вошли только два.

На состоявшемся потом совещании Медведев заявил, что ответственность за загрязнение Волги будет усилена. Премьер рассказал, что федеральный проект «Оздоровление Волги», рассчитанный до 2024 года, должен свести к минимуму «вред, который человек за десятилетия причинил самой большой реке на европейской части нашей страны». В реализации проекта участвуют 16 регионов, на него выделят 205 миллиардов рублей.

На совещании премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за загрязнение Волги будет усилена. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Проектом предусмотрено втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу и ее притоки, - сказал Медведев. - При этом мы должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод с загрязнением водоемов и прибрежных территорий как предприятиями, так и отдельными гражданами, - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что всем регионам, кроме Москвы, выделяются субсидии для сокращения объема загрязненных стоков, при этом не все регионы представили документы на получение таких субсидий.

- Если кто будет просить перенести сроки, мы просто лишим финансирования. Тогда ищете свои деньги и потом это людям объясняйте, - пригрозил Медведев.

Обратил премьер внимание и на то, что по Волге не ходят комфортабельные пассажирские суда.

В 2017 и 2018 годах журналисты "Комсомолки" во время растянувшегося на два года путешествия по Волге много писали о проблемах этой великой русской реки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Средний возраст волжских судов - около сорока лет. Мы знаем и все проблемы, и даже трагедии с этим связанные, - сказал Медведев.

Премьер заявил, что судоходной Волгу надо постараться сделать везде, где это возможно. И что со дна реки нужно наконец поднять затонувшие суда.

- Их около ста, из тех, что учтены. Но думаю, их гораздо больше, - заметил Медведев.

По ранее озвученным Минприроды данным, в бассейне Волги находится примерно 2,5 тысяч затонувших плавсредств, в том числе нефтеналивных.

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