Виртуозы переобуваний: Что ждать Украине от нового правительства

Многих из тех, кого в четверг Верховная рада Украины утвердила на посты министров в новом правительстве страны, украинцы видели в первый раз в своей жизни. Для россиян практически все они – «темные лошадки». Однако, в ближайшее время и им, и нам предстоит поближе познакомиться, по крайней мере, с некоторыми из них. А потому было бы небесполезно понять, что они из себя представляют Поехали?

А КТО ТАКОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук поразил всех, когда выступил одетый с иголочки в классический костюм-тройку. Некоторые подумали, что он так специально нарядился по случаю торжественного события. Но это не так. Алексей Валерьевич – настоящий денди или, как раньше говорили, щеголь, и костюм-тройка – это его традиционная одежда. Ему 35 лет, но он вроде бы не женат, нет никаких сведений и о том, есть ли у него дети или нет.

Алексей Гончарук возглавил правительство Украины.Фото: REUTERS

Гончарук вырос в небольшом городке Городня Черниговской области. На момент получения Украиной независимости там проживали более 15 тысяч человек. Сейчас численность населения упала до 12 тысяч. И Гончарук внес в этот процесс свой вклад, уехав учиться, а потом и работать в Киев. Папа Алексея был видной фигурой в тогдашней партии Виктора Медведчука (СДПУ) - заместителем секретаря областного комитета партии. Правда, он погиб в ДТП в 2003-м, и если и оказал влияние на приход сына в политику, то лишь тем фактом, что в 2002-м баллотировался в Верховную раду, но проиграл выборы. Как, впрочем, и сын, пошедший на выборы в парламент Украины в 2014-м от партии «Сила Людей», с треском проиграв их (партия набрала тогда 0, 11%).

Новому премьеру Украины в июле исполнилось 35 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очень интересным выглядит тот факт, что до мая нынешнего года, даже когда Зеленский уже выиграл выборы, Гончарук симпатизировал больше Порошенко, чем новому президенту. Так, например, он принял участие в утешавшем проигравшего Порошенко флеш-мобе «Дякую» («Благодарю»). А 22 апреля в прямом телеэфире проекта «Зе!волюция» на вопрос, с кем он планирует сотрудничать, ответил так, что сейчас бы, наверное, многое дал, чтобы это стерлось у всех из памяти.

- Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. Кто такой Порошенко мы хорошо понимаем, поэтому есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником, это евроинтеграция и некие понятные вещи, и он будет в силу того, что у него есть некий бэкграунд исторический, за них топить, - заявил Гончарук и сам атаковал ведущего эфир журналиста. - Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь.

И трех недель не прошло, как все понял, присоединился и стал сопровождать Зеленского в его поездках по стране.

Чего ждать от Гончарука?

Свои приоритеты Гончарук объяснил достаточно просто. Пункт первый – расширение сотрудничества с МВФ: «Это даже не вопрос денег – здесь больше речь идет о доверии». Дальше идет создание рынка земли, то есть свободная покупка и продажа главного ресурса страны, в том числе и иностранными резидентами: «Открытие рынка земли и свободный оборот капиталов, нормальный доступ к электросетям и равный доступ к природным ресурсам». Еще один краеугольный камень его платформы – приватизация и распродажа всего, что еще могут купить. Речь идет не только о производствах, но и о финансовой сфере – через два года в экономике Украины государство в банковском секторе должно иметь не больше 24%. Особый пункт – легализация игорного бизнеса на Украине.

До мая нынешнего года, даже когда Зеленский уже выиграл выборы, Гончарук симпатизировал больше Порошенко, чем новому президенту.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, многие эксперты сомневаются в его самостоятельности на посту главы правительства. И не только потому, что Зеленский своим успехом на президентских и парламентских выборах оставил в украинском публичном политикуме только одну значимую фигуру – себя самого. До мая Гончарук никому был не известен. За ним не стоит никакой политической силы. К Зеленскому его буквально за ручку привел глава Офиса президента Андрей Богдан. Чьим человеком и считают Гончарука.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.Фото: REUTERS

Гончарук уже заявил, что первое, чем он займется – кадровая чистка в государственных службах и ведомствах.

- Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей, - заявил он перед вступлением в должность. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ (архитектурно-строительная инспекция – прим. авт.), Госкомзем - на выход сразу.

Остальные, похоже, не сразу, а в порядке очереди.

МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ?

20 февраля 1970 года в семье молодого следователя Килийской районной прокуратуры Одесской области Владимира Ильича Пристайко родился сын Вадим, который через 49 лет стал главой Министерства иностранных дел Украины. Уже через год судьба по тем, советским понятиям улыбнулась молодому следователю, он перешел на следственную работаю во всесильный тогда КГБ. Владимир Ильич рост по службе и в званиях - следователь, старший следователь в УКГБ Одесской области, начальник следственного отделения УКГБ Запорожской области, постепенно переезжая вместе с семьей и сыном все ближе и ближе к столице Советской Украины, пока в 1985-м не был переведен в Киев, где дослужился до начальника следственного отдела КГБ УССР.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.Фото: REUTERS

Сейчас говорят, что Вадим Пристайко не чужд связям с СБУ, поскольку его отец был генералом КГБ, но справедливости ради стоит отметить, что в КГБ отец нынешнего главы украинского МИД дослужился только до полковника. А генералом стал уже в независимой Украине, дослужившись до генерал-лейтенанта и став в 1996-м заместителем председателя СБУ. Так или иначе, но Вадим был представителем той советской золотой молодежи, что росла в семьях высшей республиканской номенклатуры. Служба отца в центральном аппарате КГБ, да еще в такой должности автоматически распределила его в этот социальный слой. Излишне говорить, что перед молодым человеком были открыты все пути, которое обеспечивало положение отца.

Кстати говоря, Пристайко-старший очень вовремя переобулся. С не меньшей, а, может, и большей энергией, с которой он преследовал преступления против государственного строя СССР и боролся с националистическими настроениями, а также разоблачал коварных западных и прочих шпионов, он после обретения незалежности стал разоблачать преступления КГБ против украинского народа, занявшись реабилитацией тех, на кого раньше смотрел как на «врагов народа».

Мастерству нового главы МИД в плане переобуваний на лету можно поучиться. При этом совершенно непонятно, когда он говорит то, что действительно думает

- Нам придется искать возможность взаимодействовать с ними (властями ЛДНР – прим. авт.) и в парламенте, и в правительственных структурах, и в местных структурах. Это будет непросто, все должны это осознать прямо сейчас, но, к сожалению, это единственный путь для мирного урегулирования, - заявил он в начале 2016-го «голосу Америки», пояснив, что Украина готова разработать и принять закон, согласно которому надо провести в Луганске и Донецке как можно быстрее выборы, чтобы вступить в переговоры с легитимными представителями республик. По сути, высказался за реализацию Минских соглашений. За что получил обструкцию от националистов из ВРУ. И, по всей видимости, скорректировал свою позицию.

- Минск — это же неофициальный формат. Украину там представляет второй президент Украины. Он так и в подписях на документах ставит цифру 2, - обосновал он же необязательность исполнения минских соглашений, будучи повышенным до ранга первого замминистра иностранных дел.

А выступая перед новым составом ВРУ в минувший четверг и вовсе перемешал все в одну кучу: с одной стороны, Минск надо выполнять, чтобы принести на Украину мир, с другой, евроинтеграция и курс на НАТО – священные коровы, путеводная звезда для Украины, и никто не собьет ее с курса. А с третьей, Россия – враг и «страна-агрессор». И все это взаимоисключающее одновременно уживается в одной голове. Похоже, намучается с ним Украина вместе с президентом, не меньше, чем с Климкиным.

ПРЕЕМНИЦА СУПРУН. ОНА ЖЕ ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА?

Главой Минздрава Украины стала 39-летняя Зоряна Скалецкая ( в первом браке с экс-депутатом ВРУ от Блока Петра Порошенко – Черненко). Многие украинцы вздохнули с облегчением в связи с отставкой с министерского поста Ульяны Супрун, «Доктора Смерть», как ее прозвали на Незалежной. Однако обоснован ли их оптимизм?

- Влиятельные западные эмиссары приезжали в Киев, чтобы склонить Зе оставить на своем посту Ульяну Супрун. Однако и.о. министра оказалась слишком токсичной кандидатурой — у нее резко отрицательный рейтинг народного доверия, - написали о назначении Зоряны, вернувшей себе после развода девичью фамилию, украинские СМИ. - Поэтому, в конечно счете, пришли к компромиссу — Супрун уходит, но на ее место придет человек, который будет воплощать тот же курс движения украинской медицины — сворачивание государственного обеспечения и введение платной медпомощи. А также лоббирование интересов американских и европейских фармкомпаний.

Ульяна Супрун лишилась своего поста министра здравоохранения.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И, похоже, они знают, о чем говорят. Скалецкая была главным экспертом медицинской группы по вопросам медицинской реформы в объединении общественных активистов «Реанимационный пакет реформ», которые финансировалось за счет грантов от западных фондов и поддерживало реформу от Ульяны Супрун. Более того, она была руководителем пилотных проектов по работе экстренной медицинской помощи в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве, в результате которых скорая помощь стала выезжать на вызовы населения только к роженицам, или когда больные находились при смерти.

При этом, у нее не было и нет никакого медицинского образования, если не считать курсов по оказанию первой помощи пострадавшим. Зато она, как говорят, хороший юрист, и с успехом закончила обучение на двухмесячном дистанционном курсе Всемирного банка «Здравоохранение и бедность». А еще стала известной патриоткой после того, как облилась холодной водой в честь украинской армии.

Кстати, и она, как и новоявленный премьер, стала «фанаткой» Зеленского и членом его команды совсем недавно. Еще недавно, 21 июля она резко критиковала «команду Зе» за присланную с проверкой и для обысков на комбинат «Арселор Миттал» В Кривом Роге сотрудников СБУ в связи с подозрениями в нарушении экологических норм.

Зоряна Скалецкая (Черненко) назначена новым главой Минздрава Украины.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда она написала, что данные о заболевших онкологическими заболеваниями в городе специально завышены, а комбинат ни в чем виноват. И что надо разбираться, сколько среди новых 25 тысяч онкобольных тех, кто «курит, потребляет алкоголь и некачественные продукты питания». Словом, сами виноваты, что ведете такой образ жизни вместо того, чтобы «заниматься спортом и беречь здоровье», и вовремя не ходите по лекарям. Примечательно, что здравоохранением страны будет руководить человек с такими убеждениями. Еще более примечательно, что убеждения проснулись, удивительным образом совпав с моментом активизации потока аналогичных выступлений гражданских активистов Украины, сидящих на западных грантах. Впрочем, в сотрудничестве с распределителями грантов, в частности, структурами все того же Сороса был замечен и новый премьер Гончарук. Некоторые даже посчитали это его преимуществом при грядущем сотрудничестве с МВФ и западными инвесторами. Но это выглядит как-то уже совсем смешно – гранты даже от самого Сороса и МВФ.

Так что, вполне вероятно, что вместо действительно внешне страшной блондинки «Доктора Смерть» Ульяны Супрун украинцы получили следующую версию все той же «Доктора Смерть». Правда, брюнетку, посимпатичнее и вроде как свою, выросшую на Украине. Но все равно в той или иной степени «Супрун 2.0».

На этом фоне новый министр обороны Андрей Загороднюк, гражданский выпускник Оксфорда, отвечавший в последние годы за реформы в украинской армии, смотрится просто незлобивым и даже где-то безвредным неумехой.

Новый министр обороны Андрей Загороднюк закончил Оксфордский университет.Фото: REUTERS

- Вот, например, питание — плохо солдаты питаются. С этим надо что-то делать. Мы все бросились и стали каким-то образом решать эту проблему, - рассказал он журналистам о своем опыте уже проведенных армейских реформ. Похоже, что реально решать подавляющее большинство проблем ВСУ будут совсем другие люди.

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