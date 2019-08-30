2019-08-30T19:52:36+03:00
Звезды

Пугачева нарядилась в прозрачную юбку

70-летняя звезда до сих пор отдыхает в Юрмале
Алина ЧЕРНОВА
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Алла Пугачева появилась на отдыхе в прозрачной юбке.Алла Пугачева появилась на отдыхе в прозрачной юбке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Идём поздравлять друга с днём рождения. Пойдём - гульнём, - написал в своём Инстаграме Максим Галкин, опубликовав свежее совместное фото с Аллы Пугачевой из Юрмала, где пара проводит отпуск.

Примадонна для похода на вечеринку выбрала экстремальные мини-шорты, поверх которых надела прозрачную чёрную юбку. На фото звезда демонстрирует стройные ноги.

Поклонники завалили Галкина комментариями, мол, как 70-летней Алле Борисовне удаётся сохранять стройность.

Долгие годы Пугачева пыталась похудеть, но тщетно. А потом израильские врачи прописали таблетки от диабета и артистка, как она сама говорит, «сдулась».

— Ох, сколько я этих диет знаю. (Смеется.) У меня был такой случай: я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье, — рассказывала в интервью «КП» Алла Пугачева. — Мне нужно было похудеть для него на 8 килограммов, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Дня дня ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть, только когда действительно хочешь есть. Остальные дни мне можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сортов этого сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты. Но мне так хотелось жрать! У меня до сих пор висит это платье на даче. Иногда я открываю шкаф, смотрю на него и говорю себе: «Ничего, когда-нибудь я его обязательно еще раз надену!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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