Частные уроки для звездных деток: дочь Тимати учат летать, у внучки Пугачевой инструктор по гольфу, а у сына Фриске - темнокожий репетитор

Не за горами начало учебного года, а вместе с тем - секций и кружков. "Комсомолка" узнала, чем будут заниматься юные наследники наших звезд.

Дмитрий Шепелев

Шестилетний сын Жанны Фриске, который вот уже четыре года растет без мамы, в сентябре станет первоклассником. Выбирая учебное заведение, его отец лично обошел несколько адресов, посмотрел условия. Частные школы для богачей, как и образование на дому, Шепелев исключил сразу — мол, ребенок должен общаться с обычными детьми.

Но так было не всегда. В два года Платон пошел в еврейский детский сад, а репетитора по английскому ему наняли темнокожего. И неслучайно.

- Хочу с детства воспитывать в сыне толерантное отношение к людям, - объяснил тогда Шепелев.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, малыш ходил на гимнастику и хоккей, а теперь — в футбольную секцию. А вот музыкальные таланты, как у мамы, Платону не развивают, если не считать прослушивания классической музыки.

Яна Рудковская

Всех своих помощников - няню, телохранителей, водителя, тренеров — шестилетний Саша, для домашних — Гном Гномыч, оплачивает сам. Может себе позволить: как уверяет Яна Рудковская, сын кровью и потом заработал уже более 10 миллионов рублей. У юного фигуриста уже все по—взрослому: тренировки, соревнования, ледовые шоу, а между тем — съемки в рекламе и модные показы. И это неудивительно, ведь Саша Плющенко мечтает стать не просто спортсменом, а также как и знаменитый папа, олимпийским чемпионом.

Яна Рудковская с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Из-за плотного графика Плющенко-младший не ходил в детский сад. Репетиторы по разным предметам приезжают к мальчику прямо на ледовую площадку, занимаются в перерывах между катанием. Вот и в обычную образовательную школу Гном Гномыч в этом году не пошел: родители решили, что на это у сына нет времени.

- У Саши будет индивидуальное обучение по школьной программе с репетиторами. В школе он будет только сдавать экзамены, - рассказала Яна Рудковская.

Видимо, домашнее обучение входит у звезд в моду: так, Алена Водонаева в этом году забрала из школы сына Богдана, который должен был идти в третий класс.

rudkovskayaofficial Отдых у моря

- Не нравится мне наша система образования. Лично мне она не дала ничего, кроме комплексов, - не вдаваясь в подробности, объяснила телеведущая.

Ксения Собчак

Малыш Платон, которому еще нет и трех лет, благодаря неуемной энергии своей знаменитой мамы растет полиглотом. Мальчик, который с полутора лет (!) трижды в неделю занимается английским, не только разговаривает, но и думает на нем. Так, все предметы Платон сначала называет иностранным словом.

- It's a boat, - заявляет ребенок на одном из видео в Инстаграме Собчак, глядя в морскую даль. И только после маминой просьбы расшифровывает: «Корабль».

Когда парню стукнуло 2,5 года, телеведущая привела в дом репетитора-китайца.

- Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное, это очень расширяет мышление и кругозор, - с видом знатока заявила Собчак. - Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки.

Кроме того, наследника знаменитой блондинки три раза в неделю водят на плавание (с месячного возраста) и два раза — на дзюдо. А его мама уже начала присматриваться к школам: своего сына Собчак планирует отдавать исключительно в частное заведение.

Тимати

Очаровательная белокурая Алиса в свои пять лет уже звезда Инстаграма. Ее успехами в соцсетях делятся на только папа-рэпер и мама-модель, но и бабушка Симона Юнусова. С первых лет жизни с чудо-ребенком занимаются репетиторы — в игровой форме развивают все виды памяти: зрительную, тактильную и слуховую. Это основа для усвоения знаний по математике, логике русскому и английскому языкам (именно столько у Алисы регулярных занятий). Такой подход дал свои плоды: в четырем годам малышка уже умела читать, считать и решать логические задачи для первоклассников.

А что еще? Загибайте пальцы: плавание, хореография, гимнастика, полеты в аэротрубе… Да, Алиса, как космонавт, летает регулярно.

timatiofficial Тимати с дочкой Алисой.

- Она такая молодец, научилась взлетать уже очень высоко, - радовалась бабушка Симона. - Взрослому человеку такое не повторить. А нужно это, чтобы лучше владеть своим телом.

После аэротрубы любые виды активности даются проще. Год назад малышка начала заниматься серфингом. На доске она стоит так уверенно, что может дать фору даже взрослым дядям и тетям.

Кристина Орбакайте

Младший ребенок певицы — семилетняя Клава родилась в Майами и с рождения слышала английскую речь (со вторым мужем, стоматологом Михаилом Земцовым Кристина живет на две страны).

- Клава - двуязычный ребенок, хотя специально мы этим не занимались, - признавалась артистка. - Просто в Майами она ходила там в садик, где, естественно, говорили по-английски. Переехали в Москву — пошли в садик с уклоном на языки. Но дома мы, конечно, общаемся на родном русском.

orbakaite_k Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией.

Кроме того, Клава Земцова занимается испанским, и также, как ее мама много лет назад, балетом. Хотя Кристина уверена, что карьера балерины дочери не светит.

- Она от природы высокая, для танцовщицы это большая проблема - в свое время я столкнулась с такой же, - рассказывала Орбакайте. - Зато эти занятия закалили мой характер и помогли обрести красивую осанку. Поэтому и я, и Алла Борисовна одобряем увлечение танцами.

Последняя фишка в звездном семействе — игра в гольф, к которой девочка пристрастилась вслед за мамой. В прошлом году на отдыхе в Юрмале певица заявила Клавдию на любительский турнир, и ей так понравилось загонять шары в лунку, что пришлось нанять частного инструктора.

НУ И НУ!

Пугачева тратит на обучение двойняшек 6 млн в год

Гарри и Лиза Галкины посещают французский детский сад стоимостью около 200 тысяч рублей в месяц за каждого. Плюс к двойняшкам приезжает гувернер-француз, выпускник Сорбонны — около 100 тысяч/месяц за одного. Уроки плавания Лизы — около 50 тысяч, логопед — 12 тысяч ежемесячно. С учетом праздников и каникул Пугачева и Галкин за обучение наследников набегает около 6 млн в год.

maxgalkinru Лиза и её волшебные руки

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У звезды «Папиных дочек» дети растут как трава

Дарья Мельникова, запомнившаяся зрителю по роли пацанки в популярном сериале, воспитывает двоих сыновей. И не парится по поводу нянь и гувернанток.

- Первого сына я поначалу водила на «развивашки», но быстро поняла, что делала это для себя, чтобы выкроить пару свободных часов, - признается актриса. - А сейчас я все больше склоняюсь к тому, что до семи лет ребенку нужно просто детство, он может расти как трава - свободно, без всяких рамок. Ведь это то недолгое время, когда можно радоваться жизни, бездельничать, когда дети не связаны уроками, домашками, дедлайнами. Так зачем отбирать это время и нагружать детей всякими кружками, секциями, занятиями?