Миколог Михаил Вишневский: «Если хотите собирать грибы - бегите в лес прямо сейчас. Скоро они пропадут»

«ГРИБНИЦЫ СТРАШНО УСТАЛИ»

14 сентября близ подмосковной Рузы будет поставлен (а точнее, создан) первый и единственный в мире грибной рекорд. Участники во главе с микологом, автором множества книг о грибах Михаилом Вишневским будут два часа собирать все грибы подряд: большие и маленькие, съедобные и несъедобные. Михаил будет их определять после сбора. В прошлом году в том же месте полсотни участников собрали 64 вида, причем смертельно опасным оказался только один - свинушка тонкая. В этот раз (когда рекорд будут оформлять официально, а участников будет больше) рассчитывают собрать около 500 видов.

- Мы хотим заложить новую культурную традицию, - говорит Михаил. - Начать систему мероприятий, посвященных повышению общей грибной культуры, грибной грамотности населения. Объяснить людям, что съедобных грибов очень много. Рассказать, что такое, например, чесночник (маленький грибочек, за которым в очередь выстраиваются рестораторы), чем полезны чага, веселка или ежовик коралловидный, какие бывают виды опят (мало кто знает, что ложноопенок кирпично-красный - чемпион по содержанию гиалуроновой кислоты, и активно применяется в косметологии)… Заодно научить отличать съедобные от несъедобных и ядовитых.

Следующим шагом будет создание Книги грибных рекордов России. А пока тем, кто хочет участвовать в мероприятии, надо зайти на фейсбук, в группу «Грибы-2019! Мы идём на мировой рекорд!», внимательно прочесть условия и зарегистрироваться.

- В той же группе прозвучали слова о том, что как раз 14 сентября - это время максимального «грибного провала», когда грибы в Московской области просто перестанут расти…

- Уверяю: даже в таких условиях можно найти массу всего интересного. Даже в середине зимы в лесах растут грибы! Но если вы просто, без участия в рекордах, хотите собирать боровики, сыроежки и прочие грибы, вам лучше поторопиться. Бежать в лес надо прямо сейчас. Если мы берем среднюю полосу европейской части России, сейчас идет примерно последняя неделя активного плодоношения. У нас каждый год - уникальный, не похож на предыдущий по погодным условиям. В 2019-м погода сложилась так, что с середины июня до начала августа было три мощных похолодания. А ничто так не стимулирует появление грибов, как похолодание, сменяющееся теплом. И мы получили колоссальную волну плодоношения с начала июля до конца августа. Два месяца грибницы выдают грибы, и, конечно, они страшно устали. Чтобы они отдохнули и восстановились, понадобится не меньше месяца, поэтому вот-вот наступит большой грибной провал. И только с начала октября - да и то, еще посмотрим на погоду - может пойти еще одна волна поздних грибов.

Ничто так не стимулирует появление грибов, как похолодание, сменяющееся теплом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

МОЖНО ЛИ СОБИРАТЬ КРАСНОКНИЖНЫЕ ГРИБЫ?

- Вы намерены собирать в том числе грибы, занесенные в Красную книгу. Это вообще законно?

- Мы живем в стране с существующим законодательством. Поэтому сам факт убийства животных или сбора растений или грибов, занесенных в Красную книгу - это правонарушение. Даже если на участке у вас выросли краснокнижные гриб или растение, срывать его нельзя. Но это один возможный ответ на вопрос. А есть еще другой: в случае с грибами сам факт их занесения их в Красную книгу вызывает у микологов большие сомнения. Когда мы убиваем животное или срываем растение, мы наносим реальный ущерб. Растение, в отличие от гриба, не может покинуть место своего обитания, и если мы вытопчем поляну редких ирисов, мы ее действительно уничтожим. Но грибы размножаются спорами, и даже если мы в каком-то месте чудом уничтожим популяцию гриба, в следующем сезоне на это место прилетят другие споры. Единственная реальная угроза, которую определенному виду гриба может нанести человек - уничтожить само место его обитания, со всеми его характеристиками: почвой, деревьями и так далее.

Вообще в Красную книгу исторически попадали два типа грибов: либо красивые, вроде белого подосиновика (которого, как потом выяснилось, не существует как отдельного вида - это всего лишь цветовая форма обычного), либо грибы, которые в Московской области находятся на границе своего ареала, и жить им трудно: например, такой южный гриб, как решеточник красный. Его споры залетают к нам раз в несколько десятилетий, вообще ему у нас холодно. Но даже если мы его сорвем, не причиним никакого вреда ему как виду.

- Часто говорят о том, что наносится ущерб грибнице - вытаптывают ее. Некоторые даже утверждают, что для того, чтобы не повредить грибницу, гриб надо непременно срезать ножиком, а не выкручивать или вырывать из земли…

- Чтобы грибницу вытоптать, нужно это делать регулярно, многократно, раз за разом, в течение нескольких лет. Да, таким образом ей можно нанести существенный вред и погубить. Именно поэтому грибы исчезают из ближайшего Подмосковья, где множество дачников непрерывно посещают одни и те же леса и топчут почву. Но вообще грибница - чрезвычайно устойчивый организм. Если мы просто пройдем по лесу, найдем краснокнижный гриб и сорвем его, никакого вреда грибнице мы не нанесем. Она и так изначально заточена на то, чтобы плодовые тела - то, что мы обычно и называем грибами - на ней появлялись и исчезали. Это как яблоня: если вы сорвете с нее яблоки, не нанесете дереву никакого урона. И яблоне будет совершенно безразлично, возьмете вы все яблоки или только одно, будете использовать ножницы или просто сорвете руками: на следующий год все равно появятся новые плоды. И вопрос «Каким образом собирать грибы - срезать или выкручивать?» - можно дать простой ответ: да собирайте как хотите, на самом деле грибнице все равно.

Миколог Михаил Вишневский.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А можно собирать грибы в московских парках - Лосином острове, Покрово-Стрешнево, Битцевском и прочих? Говорят же, что грибы, как губки, впитывают все городскую грязь. Да и вообще, в парках вроде бы собирать грибы запрещено.

- Насколько мне известно, все слухи, все новости и видеосюжеты о наказании грибников за сбор грибов где бы то ни было - это фейки. Штрафы могут наложить за неправильную парковку автомобиля в лесу, за разведение костра и так далее…

Что касается экологической обстановки - да, в мегаполисе, таком как Москва, грибы лучше не собирать. Но большие парки сами по себе служат фильтрами, неплохо справляющимися с загрязнителями, и воздушными, и почвенными. Грибы, собранные в них, есть можно, хотя увлекаться этим делом точно не стоит. Главное - соблюдать два условия: во-первых, тщательно вымыть гриб под проточной водой, во-вторых, разрезать его на несколько частей и отварить, слив потом отвар в раковину. Даже если это белые грибы, которые, как скажет вам любой толковый кулинар, отваривать - кощунство. При отваривании мы удаляем из грибов 90-95 процентов чужеродных загрязнителей, в первую очередь - соли тяжелых металлов. Они входят в плодовые тела в виде водного раствора через грибницу, но, к счастью, при отваривании так же легко выходят.