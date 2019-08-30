Гомосексуальность только на четверть зависит о генов

Считается, что во все времена во всех человеческих обществах от 2 до 10 процентов граждан придерживались нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, возможно, многие наши читатели готовы поспорить с этим утверждением. Например, среди спортивных болельщиков распространено убеждение, что среди футбольных и хоккейных судей число сторонников однополых отношений гораздо выше среднестатистического значения (это шутка - Авт). Тем не менее, людей издавна мучил вопрос: гомосексуальность - это генетический сбой или результат каких-то жизненных коллизий? Например, культурного влияния, женского воспитания или, не дай бог, пропаганды гомосексуализма? Допустим, посмотрел человек сатанинский фильм «Горбатая гора», выгнал из дома жену и пустился во все тяжкие с местными ковбоями...

Большая международная команда ученых из США, Великобритании, Швеции и Голландии решила расставить в этом вопросе все точки над «i». Предыдущие исследования, склонявшиеся в пользу генетического фактора, были недостаточно доказательными. Поскольку делали выводы на основании изучения небольшой выборки близнецов и семейных пар. В этом же исследовании были изучены генетические профили около полумиллиона человек. Данные 477 522 граждан были предоставлены Биобанком Великобритании, еще 15 142 образцов были получены от американской компании 23andMe. Волонтеры, сдававшие генетические тесты так же заполняли анкету, где в перечне вопросов указывали имели ли они сексуальные отношения с лицами своего пола. Если брать Биобанк Великобритании, то в этой базе данных приверженцев чересчур крепкой мужской дружбы насчитывалось 4,1 процента, а сторонниц лесбийской любви 2,8 процентов. И, судя по всему, расхожий тезис о Гейропе, которым наши почвенники пугают тех, кто засматривается на европейские ценности, не находит подтверждения. Хотя, вы меня тут же поправите, что географически Великобритания к Европе не относится.

Исследователи обнаружили 5 участков хромосом, которые были связаны с однополыми предпочтениями, как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, эти же области были ответственны за облысение у мужчин, обоняние и такие проявления поведения, как курение табака, употребление марихуаны, любовь к риску и такое свойство личности, как «открытость новому опыту». То есть склонность к всякого рода экспериментам.

Ученые подсчитали, что в общей сложности вклад генов в формирование нетрадиционной ориентации составляет от 8 до 25 процентов.

- Мы убедились, что не существует мифического «гей-гена», о котором часто упоминают средства массовой информации, - говорят исследователи. - Генетическая архитектура лежащая в основе гомосексуальности чрезвычайно сложна. Скорее всего, предрасположенность к однополому сексуальному поведению зависит от комбинации множества локусов (участков хромосом) с малыми индивидуальными эффектами. Это очень сложная схема и она не позволяет достоверно предсказать сексуальные предпочтения индивида исключительно по генетическим образцам.

Почему же некоторые из нас предпочитают бессмысленные с точки зрения продолжения рода, гомосексуальные отношения? Чтобы окончательно ответить на этот вопрос ученые предлагают изучить разные факторы, влияющие на выбор полового партнера. Вполне возможно, что сексуальные пристрастия определяются сочетанием социальных и культурных причин вкупе с генетическими особенностями.