Слишком смелый наряд подвел 53-летнюю жену Романа Полански на Венецианском кинофестивале

На Венецианском фестивале прошла громкая премьера фильма «Офицер и шпион» с Луи Гаррелем в главной роли. Картина рассказывает о деле французского офицера Альфреда Дрейфуса, который был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии в конце XIX века. Режиссер ленты — 86-летний Роман Полански в Венецию не приехал. Полански уже много лет скрывается в Швейцарии от преследования властей США, где он был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней. Режиссер не может выехать за пределы Швейцарии и Франции, не рискуя тут же оказаться под арестом. Вместо него на фестивале фильм представила его жена, актриса Эмманюэль Сенье, которая сыграла в ленте одну из ролей.

Эмманюэль c коллегами по фильму Луи Гаррелем и Жаном Дюжарденом.Фото: REUTERS

53-летняя Эммануэль никогда не скромничала по поводу своей внешности и не раз снималась обнаженной в картинах мужа. Но годы идут, и, казалось бы, супруге режиссера уже пора было поменять гардероб и остановиться на более закрытых вещах. Однако в Венеции Эммануэль вышла на красную дорожку в черном вечернем платье с глубоким декольте, продемонстрировавшем все сокровища ее фигуры.

Супруга режиссера выбрала слишком смелый наряд.Фото: REUTERS

Многие гости фестиваля посчитали, что супруга Полански одета на грани приличия: мол, не подобает даме в таком возрасте носить настолько откровенные платья. Наряд явно подвел Эммануэль и заставил языки светских сплетников обсуждать ее внешний вид.

Возможно, актриса решила таким образом взять реванш, ведь в последние годы ей не слишком часто выпадает шанс покрасоваться на красных дорожках. В последний раз она снималась в 2018 году в фильме «Ван Гог. На пороге вечности» в роли второго плана — в среднем у нее выходит по фильму в год. Да и затворнический образ жизни 86-летнего мужа в тихой и спокойной Швейцарии явно не располагает к радостям светской жизни.

Неудачный выбор наряда подвел актрису на красной дорожке.Фото: REUTERS

Роман Полански и Эмманюэль Сенье познакомились в 1987 году на съемках фильма режиссера «На грани безумия», в котором она сыграла главную роль в паре с Харрисоном Фордом. Затем Полански снимал ее в своих фильмах «Горькая луна» с Хью Грантом, в «Девятых вратах» с Джонни Деппом и в «Венере в мехах».

Эмманюэль — третья жена режиссера, у них двое детей: дочь Моргана и сын Элвис. Первой женой Романа Полански стала польская танцовщица Барбара Квятковская. Второй - голливудская звезда Шэрон Тейт, зверски убитая маньяком Чарльзом Мэнсоном — их историю рассказывает нашумевшая картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».