2019-08-31T01:18:08+03:00
Звезды

Такой фигуры не бывает: Ким Кардашьян поделались невероятными снимками в серебристом купальнике

Модель отдыхает на берегу Карибского моря
Ирина СУХАНОВА
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Ким отдыхает на берегу Карибского моря. Фото: Инстаграм.Ким отдыхает на берегу Карибского моря. Фото: Инстаграм.
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Ким Кардашьян снова сводит поклонников с ума: модель поделилась в Инстаграме свежими пляжными снимками, сделанными на одном из островов Карибского моря. Ким сидит на берегу в модном серебристом купальнике с очень откровенными разрезами. Модель не стала подписывать фото, да, впрочем никаких объяснений здесь не требуется: шикарные формы Кардашьян, подчеркнутые тонкой серебристой тканью, говорят сами за себя.

На серии снимков Ким демонстрирует на камеру соблазнительный бюст, стройные ноги и невероятно тонкую талию. Точеные формы звезды в очередной раз вызвали ожесточенный спор фолловеров: как при такой стройной талии можно иметь такие пышные бедра? Что это – дар природы или чудеса пластической хирургии? Американские эксперты не раз обсуждали невероятное тело Кардашьян, уверяя: такой фигуры от природы просто не бывает. И говорили, что Кардашьян сделала процедуру липомоделирования: убрала жир там, где он не нужен, и закачала в те места, которые хотела сделать попышнее. То есть в ягодицы.

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Сама же Ким всегда уверяет, что просто сидит на диете и каждый день занимается в спортзале. Отсюда, мол, и ее невероятные формы. Но, глядя на эти снимки, верится с трудом.

К слову, Ким не раз уличали в злоупотреблении фотошопом. На одном из недавних снимков, который красотка опубликовала на своей страничке в Инстаграме, поклонники неожиданно насчитали у нее на ноге… шесть пальцев! И что вы думаете – Ким хотя бы покраснела? Ничего подобного! Силиконовая звезда продолжает делиться в соцсети кадрами, которые явно подверглись ретуши.

Поклонники спорят: как при такой стройной талии можно иметь такие пышные бедра? Фото: Инстаграм.

Поклонники спорят: как при такой стройной талии можно иметь такие пышные бедра? Фото: Инстаграм.

Ким сейчас активно продвигает собственную линейку тональных средств – косметика один из источников ее немалых доходов. Вот и снимок в купальнике на берегу, думаете, звезда запостила просто так? Ничего подобного: Ким рекламирует солнцезащитные средства. Модель умеет деньги буквально из воздуха и не ленится извлекать выгоду из каждого своего поста в Инстаграме. Впрочем, до младшей сестренки 38-летней Ким пока далеко. Ее сестра Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в истории планеты: свое состояние в 1 млрд долларов она заработала на собственном бренде косметики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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