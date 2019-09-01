Блондинка, брюнетка, рыжая: ради новой роли Анна Седокова примерила короткую стрижку и три цвета волос

Экс-«ВИА Гра» Анна Седокова не раз экспериментировала с образами, а теперь и с профессией. В последний день лета в Театре на Таганке прошел показ спектакля «Фальш», где певица сыграла главную роль. В августе у поклонников Седоковой было всего несколько дней, чтобы увидеть ее на сцене, но «Фальш» обещают продолжить и в сентябре.

Анна Седокова в рыжем парике и откровенном наряде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В постановке для взрослых (маркировка «Фальши» - 18+) «о любви в эпоху Тиндер» Аня сменила сразу несколько париков – появлялась то в образе платиновой блондинки, то становилась роковой брюнеткой, то блистала с огненно-рыжим цветом волос. Наряды тоже сменялись один другим: была на актрисе и прозрачная юбка, и комплект, больше похожий на нижнее белье, и даже треники с плюшевыми домашними тапочками.

Гримерку Седоковой еще до спектакля завалили цветами, но были и те, кому спектакль откровенно не понравился. «Студенческая постановка», «Что это было», - пишут зрители на театральных форумах. Удивило многих и то, что «Фальш» идет в Театре на Таганке еще до старта сезона. Но оказалось, эта антреприза не имеет отношения к театру.

Актриса в образе роковой брюнетки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Театр на Таганке в межсезонье просто предоставляет площадку в аренду, - разъясняют эксперты в театральных телеграм-каналах. – Спектакль даже не размещен на сайте, потому что не является репертуарным. Сезон закрыт, сбор труппы – 4 сентября.

Сама же Седокова признается, что не считает себя актрисой, и очень волновалась перед выходом на сцену – мешали нервы и неуверенность в себе.

Блондинка Седокова в спектакле "Фальш".Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Чем больше осваиваю новые профессии, тем больше люблю свою основную, - написала певица в Инстаграм. – Я бы наверное дала 100 концертов вместо одной репетиции. Столько текста! Всего-то 50 страниц…