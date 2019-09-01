2019-09-02T17:34:37+03:00
Общество

В Польше нашли «женскую деревню», мальчики здесь не рождаются почти 10 лет

Мэр города, тоже кстати женщина, в шутку советует землячкам прятать под подушкой топор
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девочки говорят, что без мальчишек у них мир и покой Фото: instagram.com/mdp_miejsce_odrzanskie/Девочки говорят, что без мальчишек у них мир и покой Фото: instagram.com/mdp_miejsce_odrzanskie/
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Польский городок Мейсце-Оджаньске – настоящий рай для феминисток. В этом городе практически не осталось мужчин. Взрослое население уехало на заработки в Германию, а мальчики здесь просто не рождаются. Почему, загадка даже для местных медиков и уж тем более мэра города Кристины Зидзяк.

Именно по этой причине в Мейсце-Оджаньске зачастили съемочные группы. Местные власти подняли архивы и выяснили, что последний раз мальчик здесь родился в 2010 году. С тех пор из роддома молодые мамы выходят исключительно с розовыми конвертами. За прошедшие девять лет на свет появилось 12 девочек. Поначалу никто не обращал на это внимания.

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На необычную деревню обратили внимание, когда надо было сформировать школьную команду пожарных.
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- Только недавно выяснилось, что у нас такая исключительная ситуация, что рождаются только девочки, - признается глава коммуны Цисек Раймунд Фришко.

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Здесь точно знают, что такое - женская солидарность
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В этом «женском городке» представительницы прекрасного пола работают трактористами, владеют фермами, водителями, здесь не только мэр – женщина, но и другие члены правления городом. Но обратили на проблему внимание, когда надо было сформировать школьную команду пожарных. В красных касках – одни девчонки. Команду пригласили на крупные соревнования в Варшаву. Здесь сильно удивились девочкам-пожарным, самой младшей, кстати, всего два года. Еще больше поразились, когда девчонки взяли первое место на конкурсе. С тех пор в городок едут журналисты, и каждый раз выдвигают все новые версии, почему в Мейсце-Оджаньске не рождаются мальчики.

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Команду пригласили на крупные соревнования в Варшаву. И девчонки взяли первое место на конкурсе.
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- Некоторые ученые начали давать советы, как сделать так, чтобы наши женщины рождали сыновей, - рассказал Раджмунд Фришко, мэр коммуны Цисек. – Говорят, пол ребенка зависит от рациона женщины.

Местные выдвинули теорию, что виновата во всем вода – слишком много в ней кальция.

- Если смена рациона не сработает, то есть средство «польских горцев», - в шутку рассказала мэр городка. - Если хочешь мальчика, держи топор под своей супружеской кроватью.

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Самой младшей девочке-пожарной, кстати, всего два года.
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Мальчика здесь ждут так сильно, что готовы назвать именем первого рожденного младенца мужского пола улицу, а его родителям обещают денежное вознаграждение.

- Мы посадим дуб и назовем в его честь, - добавил Фришко.

Сами жители не понимают причину всеобщего к ним внимания. Юные пожарные и вовсе заявляют, что им без мальчишек живется лучше:

- Мальчики шумные и непослушные, - сказала 10-летняя Малвина Киклер. - По крайней мере, сейчас у нас мир и покой. Вы всегда можете встретить их где-нибудь еще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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