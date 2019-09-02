Единороссы получили "отлично" за муниципальные выборы-2019

На носу 8 сентября, Единый день голосования, в который граждане выберут глав ряда регионов, депутатов заксобраний и представителей органов местного самоуправления. Этим «большим» выборам предшествовало так называемое «избирательное полугодие» - с января по август состоялась 401 избирательная кампания в 59 субъектах страны.

Есть лишь одна партия, которой эксперты поставили твердую пятерку за полугодие - это «Единая Россия». По итогам прошедших кампаний партия власти в очередной раз подтвердила свой статус ведущей политической силы страны. Именно к такому выводу пришли эксперты из Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), представившие доклад «Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции».

СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА

Эксперты Фонда выделили ряд факторов, которые, по сути, определили или, если угодно, предопределили победу единороссов. Отмечена и тенденция, когда наряду с партией власти и наиболее влиятельной оппозицией была особо заметна «третья сила» - самовыдвиженцы.

Совокупное число представителей «Единой России» среди победивших на муниципальных выборах составило 72,99% (1124 человек) от общего числа избранных в ходе избирательных кампаний. Проще говоря, практически три из четырех должностей заняли единороссы.

По мнению экспертов, это в очередной раз иллюстрирует сложившийся ранее на муниципальном уровне баланс политических сил. «Его характерная черта – лидерство ЕР при ограниченном присутствии остальных политических партий», - констатируют в ФоРГО.

К ЛЕЖАЧЕМУ КАНДИДАТУ ИЗБИРАТЕЛЬ НЕ ИДЕТ

Хороший результат партии власти эксперты объясняют тем, что только «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на все должности и депутатские мандаты, охватив выборы всех уровней, а общий уровень участия кандидатов от ЕР составил 94,24%. «Это самый высокий показатель среди всех партий, участвовавших в избирательной гонке», - подчеркивают они.

Второй после «Единой России» результат у самовыдвиженцев. При этом, как отмечают в ФоРГО, многие из них будут в той или иной форме сотрудничать с ЕР. «Часть из них либо уже заявила о своей поддержке ЕР и готовности взаимодействовать с ее региональными подразделениями, либо будет работать с фракциями «Единой Россией» в органах МСУ разного уровня или войдет в их состав в ближайшей перспективе», - поясняют эксперты.

У оппозиции результат обратный - низкая вовлеченность в большинстве случаев повлекла и низкий результат. При этом КПРФ уступило ЛДПР место «традиционно вторых», преследователей «Единой России». В целом же коммунисты выступили «неуверенно», следует из доклада (всего от партии избрались чуть больше 5% от общего числа избранных). Впрочем, справороссы также выступили откровенно слабо, едва преодолев отметку в 1,6%. (1,62%).

Таким образом, в первом полугодии зафиксирована низкая активность, а, следовательно, и результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах всех уровней, что в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов, считают в ФоРГО. Преодоление муниципального фильтра станет возможным только при поддержке «Единой России».