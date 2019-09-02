2019-09-02T09:46:04+03:00
Спорт

Евгения Медведева призналась, что ради Олимпиады закончила школу на год раньше

10 и 11 класс фигуристка прошла экстерном
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В первый день нового учебного года российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свои школьные годы. Сейчас ей 19 и она уже на четвертом курсе университета. Все потому - что ради Олимпиады 2018 года она экстерном за год прошла программу 10 и 11 класса.

- Свой 1 сентября я помню — все одиннадцать лет встречала этот день на тренировках. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остается в стороне из-за каждодневных тренировок, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе "Самбо-70". Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю, - пишет у себя в Инстаграме фигуристка.

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Евгения Медведева с школьным аттестатом
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При этом, раскрывая неожиданные детали своей школьной биографии:

- Что касается предметов, то самым любимым была математика — она мне нравилась и легко давалась. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон.

Сейчас Женя уже - студентка. Но благодарна тем, кто помог ей пройти школу до победного конца:

- В этот день хочется поблагодарить весь коллектив школы "Самбо-70" и ее директора Рената Алексеевича Лайшева за то, что шли мне на встречу, помогали, учили. Совмещать учёбу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры.

Евгению Медведеву можно будет увидеть вживую в конце этой недели. 7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России. На малой спортивной арене "Лужники" все фигуристы национальной команды представят свои программы для нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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