Евгения Медведева призналась, что ради Олимпиады закончила школу на год раньше

В первый день нового учебного года российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свои школьные годы. Сейчас ей 19 и она уже на четвертом курсе университета. Все потому - что ради Олимпиады 2018 года она экстерном за год прошла программу 10 и 11 класса.

- Свой 1 сентября я помню — все одиннадцать лет встречала этот день на тренировках. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остается в стороне из-за каждодневных тренировок, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе "Самбо-70". Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю, - пишет у себя в Инстаграме фигуристка.

jmedvedevaj Евгения Медведева с школьным аттестатом

При этом, раскрывая неожиданные детали своей школьной биографии:

- Что касается предметов, то самым любимым была математика — она мне нравилась и легко давалась. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон.

Сейчас Женя уже - студентка. Но благодарна тем, кто помог ей пройти школу до победного конца:

- В этот день хочется поблагодарить весь коллектив школы "Самбо-70" и ее директора Рената Алексеевича Лайшева за то, что шли мне на встречу, помогали, учили. Совмещать учёбу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры.

Евгению Медведеву можно будет увидеть вживую в конце этой недели. 7 и 8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России. На малой спортивной арене "Лужники" все фигуристы национальной команды представят свои программы для нового сезона.