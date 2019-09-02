2019-09-02T16:09:36+03:00
Звезды

"Двадцать баксов за смену": как дочь Варум и Агутина выживает в Америке

Елизавета пытается найти счастье за границей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Зимой Лиза прилетит в Москву. У Варум и Агутина в Москве запланирован концерт. Их дочка там выступитЗимой Лиза прилетит в Москву. У Варум и Агутина в Москве запланирован концерт. Их дочка там выступитФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анжелика Варум и Леонид Агутин много лет счастливы в браке. У артистов выросла красавица-дочка Лиза. 20-летняя девушка пошла по стопам звездных родителей.

Елизавета Варум к разлуке с родителями привыкла с рождения. Сразу после появления Лизы на свет у Варум и Агутина были туры. Лиза буквально с первых месяцев своей жизни училась жить без них. Как говорила звездная чета, видели они дочку максимум несколько раз в месяц, что сильно их огорчало.

В 2003 году ребенок переехал в Майами. Воспитанием Лизы с детства занимался отец Анжелики, композитор Юрий Варум и его супруга Любовь. Наследница Анжелики и Леонида окончила там колледж и создала свою рок-группу. Девушка пишет музыку и играет на гитаре, пытаясь достичь успеха на музыкальном поприще.

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Лиза
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Но заработать творчеством исполнительнице пока не удается. Деньги у родителей девушка принципиально не берет, выживает, как может самостоятельно. Чтобы хоть как-то заработать, она устроилась официанткой. Анжелика Варум как-то отметила, что дочка знает счет деньгам: "Она знает, что такое заработать 20 долларов за смену".

Певица называет Лизу ребенком-индиго, которому ничего не нужно объяснять. Дочь чувствует сама на интуитивном уровне, что происходит, почему так происходит и как поступить. "Когда Лиза уехала в Америку, ей было всего пять лет. В Америке для нее все привычно", - делилась Варум с "Собеседником".

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I talk a lot of smack about Florida and sunlight in general but this is really nice
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Зимой Лиза прилетит в Москву. У Варум и Агутина в Москве запланирован концерт. Их дочка там выступит - исполнит несколько своих песен в стиле рок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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