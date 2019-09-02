Пародонтит: чем опасны болезни десен и почему имплантация зубов – единственный способ восстановить зубы при таких проблемах?

Про кариес знает каждый – по данным ВОЗ с ним встречаются почти 100% в всех жителей нашей планеты. А вот о заболевании под названием «пародонтит» слышали не все, хотя он является вторым по распространенности. Это незнание играет злую шутку со здоровьем, и если кариес люди лечат, то про десны забывают или считают, что они сами восстановятся. Но при этом невылеченный кариес приведет к потере всего пары зубов, а вот запущенный пародонтит – это 100%-я утрата всех зубов во рту.

Полезно помнить! Пародонтит – это воспалительный процесс. Это означает, что в полости рта скопились патогенные бактерии, которые разрушают как зубы, десны и связочный аппарат, так и весь организм изнутри! Они попадают в органы ЖКТ, сердечно-сосудистую систему, вызывают патологии почек и печени, ухудшают течение хронических заболеваний, например, сахарного диабета. Помните о таком негативном воздействии, когда будете принимать решение, нужно ли обращаться к врачу для назначения лечения.

«КП» решила разобраться, существуют ли современные методы избавления от этой проблемы и как можно восстановить зубы, если все-таки заболевание спровоцировало их потерю.

Что такое пародонтит и чем он опасен?

Болезни десен бывают излечимыми, а бывают хроническими, практически не поддающимися полному купированию. Гингивит – это начальное воспаление десен, которое проявляется их небольшим покраснением. Признаки кровоточивости при этом незначительны, возникают в основном при контакте с каким-то твердым предметом – щеткой или едой. Если провести профессиональную чистку зубов и десен у стоматолога и улучшить гигиену в домашних условиях, добавив в арсенал ирригатор, то данное заболевание легко останавливается.

Но если с гингивитом ничего не делать, то воспалительный процесс уходит глубже и затрагивает уже не только десны, но и весь комплекс тканей пародонта – связки, которыми зуб удерживается в лунке, а также саму кость. А вот это уже и есть пародонтит. Заболевание прогрессирует как без лечения, так и в том случае, если терапия проводится разово, без какого-то четко проработанного плана или даже комплекса действий.

Основная причина развития пародонтита – микробы. А точнее, бактерии и вирусы, из которых состоят налет и зубной камень. Эти отложения сначала находятся на поверхности зубов, а следом проникают под десны, скапливаясь даже на зубных корнях. Поэтому пародонтит чаще всего диагностируют у людей, не уделяющих должного внимания гигиене полости рта.

Бактерии, вызывающие воспалительный процесс, выделяют токсины, которые буквально отравляют наш организм. Они пагубно воздействуют на почки, могут вызывать язву желудка или образование тромбов из-за попадания в кровоток. В нашем организме все связано!

Из-за разрушения связок и кости происходит оголение зубных корней, ведь все ткани вокруг них убывают. Зубы уже очень плохо держатся в лунках и начинают шататься. Сначала они просто разъезжаются по ряду (и становятся похожими на веер), а следом и вовсе выпадают – это основное последствие.

Вторичные осложнения – это невозможность или болезненность при жевании пищи из-за подвижности/отсутствия зубов, неприятный запах изо рта, поскольку отложения под деснами часто загнивают. Есть и психологические нарушения, ведь улыбка выглядит малопривлекательно, изо рта пахнет – люди с пародонтитом реже контактируют с коллегами и друзьями, избегают социума.

Но и это еще не все последствия пародонтита!

Инфографика наглядно демонстрирует, к каким последствиям может привести пародонтит, если не заниматься его лечением.

А можно ли вылечить пародонтит?

«Если посмотреть объективно на то, какая сейчас в нашей стране сложилась ситуация с пародонтом, то можно смело говорить, что заболевание не лечат. По крайней мере так, чтобы полностью его купировать. Все сводится к 1-2 манипуляциям и фактически симптоматическому лечению. Есть камень на зубах? Провели кюретаж десен. Зубы подвижны? Поставили шину. На этом, как правило, все. Даже если в клиниках применяются современные технологии – инъекции плазмой крови, витаминотерапия, они также носят хаотичный порядок. Часто и пациенты пускают все на самотек – полечились 2-3 месяца и забыли о проблеме», – комментирует стоматолог-терапевт, пародонтолог сети клиник Smile-at-Once Марина Тарабановская.

«Мы решили подойти к вопросу лечения пародонтита более системно, опираясь на мировой опыт и рекомендации Международной академии пародонтологии. Мы разработали комплексные решения, рассчитанные минимум на год. Это ежемесячное наблюдение у стоматолога-пародонтолога, а также все манипуляции, которые необходимы не просто для купирования воспалительного процесса, но и для восстановления разрушенных тканей. Благодаря последним достижениям в области пародонтологии и разработке регенерирующих материалов, мы можем давать нашим пациентам очень высокие гарантии успеха лечения – до 80% восстановления разрушенных тканей. Но, конечно же, при условии, что и сам человек настроен на лечение – без выполнения своеобразного «домашнего задания» в области соблюдения качественной гигиены терапия не даст положительного результата».

Эффект от комплексного лечения пародонтита, в том числе с использованием препаратов для восстановления тканей пародонта.

Методы, которые действительно работают при пародонтите

Для того, чтобы вылечить пародонтит, важен комплексный подход. Например, начинать нужно всегда с осмотра и диагностики – проведения компьютерной томографии для того, чтобы понимать степень разрушения тканей, а также со сдачи анализов. Это также немаловажно, потому что общие анализы крови и мочи покажут состояние организма в целом, а посев на микрофлору из области десневых карманов (если говорить проще, то из-под десны) даст врачу возможность выбрать те антибиотики, которые будут воздействовать именно на возбудителя воспалительного процесса.

Второй шаг – это обычная гигиена полости рта, то есть удаление отложений с помощью ультразвука, абразивной и ручной обработки. Цель – удаление поверхностных отложений, а также полировка эмали. Важно сделать так, чтобы поверхность зубов стала гладкой и на ней было как можно меньше пор, в которых будет скапливаться налет.

Важно! Перед глубокой чисткой обязательно проводится шинирование, если зубы подвижны. Эксперты отмечают, что часто зубы держатся в лунках только потому, что вокруг них есть толстый слой камня. Поэтому если сначала удалить отложения, зубы попросту выпадут.

Следующий этап – это кюретаж десен открытого или закрытого типа, то есть с отслаиваем десны или без. Это уже хирургическая операция, которая нужна для удаления налета и полировки зубов в области корней. То есть это и есть глубокая чистка.

«Многие пациенты, которые приходят к нам в клинику на прием с запущенной формой пародонтита, честно признаются, что устали бороться. А все потому, что не было комплексного подхода. Удаление зубных отложений, шинирование и, возможно, редкие инъекции витаминов/антибиотиков, не работают сами по себе, потому что не происходит восстановление питания и объемов разрушенных тканей. Для этого нужно использовать более прогрессивные методы лечения», – добавляет Марина Тарабановская.

А вы знаете? Многочисленными исследованиями доказано, что наш организм во многих ситуациях может справиться с проблемой самостоятельно. Но это не означает, что ситуацию нужно пустить на самотек и забыть о ней. Это значит, что организму нужно просто немного подтолкнуть для того, чтобы он сам начал процесс восстановления. Именно на этом основаны последние достижения стоматологической отрасли – сегодня очень много материалов, которые запускают рост собственных клеток (например, той же костной ткани). Так возникает меньше осложнений – собственные материалы не отторгаются (в отличие от искусственных аналогов).

Часто на запущенных стадиях пародонтита наиболее оптимальным решением становится имплантация зубов по протоколу немедленной нагрузки.

Помимо перечисленных методов, которые направлены на удаление очага воспалительного процесса, – налета и камня – важно также добавить еще несколько процедур:

• использование плазмы, богатой тромбоцитами, в виде инъекций или специальных мембран (плазмолифтинг) – ускоряют процесс восстановления тканей,

• лекарственная терапия: наложение регенерирующих повязок, витамино- и антибиотикотерапия,

• лазерная терапия для полировки поверхности зубов, антисептической обработки и купирования воспаления,

• препараты, обогащенные факторами роста для стимулирования роста клеток костной ткани и связок периодонта.

Именно вот эти процедуры, перечисленные во второй части, дадут максимальный эффект, потому что позволят не просто удалить налет и устранить очаг воспаления, но и реабилитировать разрушенные ткани. Правда, самому пациенту придется приложить тоже очень много усилий – только посещением врачебного кабинета обойтись не получится, важно в домашних условиях проводить гигиену, усилив ее до максимума.

Современные био- и наноматериалы, например, от компаний Straumann или Nobel – это препараты, которые направлены на стимулирование роста клеток костной и десневой тканей, связочного аппарата. Они используются во всем мире уже больше 10-ти лет и их эффективность доказана научно и клинически: за это время опубликовано более 200 научных статей, проведено около 40 международных исследований на основании данных о лечении более чем 1,5 тысяч пациентов.

В чем плюсы комплексного подхода при лечении пародонтита?

• сохраняются ваши собственные зубы, улучшается их внешний вид, они перестают шататься, десна возвращается на место, то есть формируются десневые сосочки, устраняется рецессия, меняется и цвет слизистой,

• организм становится более крепким и здоровым, ведь очаги инфекции удаляются. Многие пациенты с сахарным диабетом отмечают, что удается проще контролировать уровень сахара в крови, а зачастую показатели даже снижаются,

• удается восстановить до 80% тканей пародонта,

• и даже получится провести имплантацию с сохранением живых зубов.

Можно ли проводить имплантацию?

В целом пародонтит не является противопоказанием к имплантации зубов. Но тут возможно два решения:

• имплантация с сохранением живых зубов – только если проводится комплексное лечение и оно дает положительные результаты, то есть устраняется воспаление и восстанавливаются ткани. В противном случае имплантация на фоне инфекции в полости рта опасна – заболевание будет только прогрессировать и сохраняется высокий риск отторжения имплантов из-за воспаления тканей вокруг них. Но тут важно понимать: вы купировали пародонтит, поставили импланты, но и это далеко не все. Раз воспаление возникло один раз, может появится и во второй, в третий. А значит нужно полностью изменить подход к гигиене, наблюдаться у пародонтолога и при необходимости повторно проходить курсы лечения, если это будет нужно. Так получится сохранить все достигнутые результаты,

• имплантация с удалением оставшихся своих зубов – это кардинальное решение в тех ситуациях, когда лечить пародонтит бесполезно (лишняя трата денег и усилий, ведь зубы и кость сильно разрушены – воспаление купировать не получится), когда есть негативные последствия для организма в целом. Больные зубы удаляются сразу и одномоментно меняются на импланты. Причем это не просто возможно, но и безопасно, позволяет раз и навсегда забыть о том, что же такое пародонтит. Устраняются очаги инфекции – зубы, поэтому останавливается развитие воспаления.

Но при имплантации важно также помнить, что даже при условии удаления больных зубов и антибактериальной обработки лунок, необходимо правильно выбрать модели имплантов (с активным наноструктурированным покрытием, которое ускоряет рост клеток и процесс приживления – такие есть у брендов Nobel и Straumann), метод их установки, а также положение (ниже уровня десны, чтобы на пористом покрытии не скапливались бактерии). Другой вариант – это использование цельных имплантов с гладкой поверхностью, которые могут контактировать с десной без риска скопления налета на них – такие используются в рамках базального протокола.

Результат комплексной имплантации на фоне запущенного пародонтита – новая улыбка, новые зубы и отсутствие воспаления.

Пациенту с пародонтитом также важно понимать, что на самом деле вариантов еще как-то восстановить зубы, кроме как при помощи имплантации, фактически нет. Съемные протезы не подойдут, поскольку будут плохо держаться и провоцировать воспаление десен из-за повышенного давления на них. Они даже могут усугубить ситуацию.

Зубные мосты, если отсутствует только часть зубов, ставить в условиях пародонтита врачи категорически не рекомендуют – они будут шататься вместе опорными зубами. Согласно статистике, уже в первые пару лет после протезирования мостовидные протезы выпадают у 30-40% людей с пародонтитом. А дальше этот процент только растет.

Так что имплантация зачастую становится единственно верным решением не только для восстановления утраченных при пародонтите зубов, но и как метод избавления от этой патологии навсегда. Удаление подвижных зубов и установка имплантов проводятся одновременно, всего за одну хирургическую операцию, а новые зубы – то есть несъемные протезы – устанавливаются в срок до 3-х дней. И этими зубами можно будет не только улыбаться, но и жевать практически сразу после их фиксации.