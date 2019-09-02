Руки мыть, расческами не меняться! Три важных совета, чтобы школьники не болели

Как сделать так, чтобы дети не болели и не пропускали школу? Никак - уверены специалисты. Именно в болезнях закаляется и развивается их имунная система. Но родители должны стараться сделать так, чтобы болезни эти были не тяжелее ОРВИ и случались как можно реже. А для этого важно соблюдать всего лишь три правила, которые эксперты Роспотребнадзора сформулировали в виде памятки всем тем взрослым, у которых дети 2 сентября отправились в школы и детские сады.

1. Прививайте!

Современные вакцины надёжно защищают здоровье детей от многих серьезных инфекций, особенно опасных в детстве. Причем не только самого привитого ребенка, но и его близких. А это очень важно для тех, у кого дома есть еще младенцы, пожилые ослабленные люди, хронические больные. Привитый по возрасту школьник или детсадове реже будет приносить из детского учреждения опасные хворобы.

Отдельно стоит напомнить о прививках от гриппа. Это вирусное заболевание очень коварно. Грипп протекает тяжело, нередко дает осложнения. И лечить его будут не менее 10 дней (если все пойдет по хорошему сценарию). А, значит, ученик пропустит две недели в школе, а родителям на тот же срок придется брать больничный на работе. Кого это устроит? Значит, от гриппа нужно привиться тоже! Начало осени - оптимальный срок для вакцинации.

2. Научите мыть руки!

Один из самых эффективных методов профилактики ОРВИ и гриппа - мытье рук. Да-да! Всего лишь регулярное мытье рук с мылом значительно снижает шансы заразиться этими и многими другими вирусными инфекциями.

Мойте сами и научите ребенка обязательно мыть руки после посещения туалета, прихода с улицы, перед едой и т. д. Помните, что намыливать руки нужно не менее 20 секунд! А промывать нужно не только ладони, но и подногтевое пространство и тыльную часть.

3. Вещами не меняться.

Школьным бичом последних лет стало распространение вшей. Чтобы обезопасить от этой напасти и многих других инфекций, учите ребенка, что личные вещи - только его. И меняться заколками, резинками для волос, расчетсками, шапками и шарфами нельзя даже с лучшими подружками!

Также как и пить из одной бутылки или чашки, есть чужой ложкой и т. п. очевидные всем взрослым, но не детям вещи.

Кроме того, научите детей прикрывать рот при чихании и кашле, а после обязательно мыть руки - в качестве жеста вежливости по отношению к другим людям.