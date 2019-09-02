Хоккеисты доверяют «МегаФону»

Открытие нового хоккейного сезона – всегда праздник. За несколько месяцев поле окончания предыдущего победителям хочется новых успехов, проигравшим не терпится взять реванш. А самое главное – болельщики соскучились по настоящей борьбе и эмоциям.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открывали, по традиции, две лучшие команды прошлого сезона – финалисты Кубка Гагарина – ЦСКА и «Авангард» (Омск). Они разыграли один из трофеев лиги Кубок Открытия. Но самое главное, что в день старта сезона лига объявляет о сотрудничестве с новыми партнерами.

Перед матчем ЦСКА и «Авангарда» состоялось подписание нового соглашения о сотрудничестве между компанией «МегаФон» и КХЛ. Компания «МегаФон» получила официальный статус «Партнер Чемпионата КХЛ», «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ» в сезоне 2019-2020 гг.

За этими титулами – большая работа, которую собирается вести «МегаФон» для развития и популяризации хоккея в нашей стране. Это и работа с болельщиками в фан-зонах и автограф-сессии и многое другое. К старту чемпионата компания уже модернизировала связь на ледовых аренах. Теперь и голосовая связь, и мобильный интернет должны стать ощутимо лучше, что наверняка оценят болельщики. В конце концов радость от победы будет не полной, если ее не разделят с вами ваши друзья в соцсетях.

Фото: photo.khl.ru/Юрий КУЗЬМИН

- С компанией «МегаФон» нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества, - рассказал на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. - И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. «МегаФон» является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. Мы очень благодарны «МегаФону» за это. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они “прокачали” гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами «МегаФона».

- «МегаФон» поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость, - отметил генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян. - Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков.

Хоккейный сезон только начинается. Впереди невероятные матчи, сумасшедшая конкуренция между клубами, отчаянная борьба и непередаваемые эмоции болельщиков. И вместе такие партнеры как КХЛ и «МегаФон» наверняка сделают наш хоккей еще более сильным и интересным.