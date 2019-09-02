2019-09-02T16:19:51+03:00
Наука

Ураган «Дориан»: появились космические фото и видео циклопического вихря

Роскосмос и NASA поделились своими наблюдениями
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Ураганы такой мощности прежде не налетали.Ураганы такой мощности прежде не налетали.
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Российские спутники «Метеор-М» сфотографировали ураган «Дориан» в тот момент, когда он приблизился к Багамским островам. Полученные снимки обнародовала корпорация «Роскосмос».

"Дориан" напугал самого Трампа (Снимок с борта спутника "Метеор")

"Дориан" напугал самого Трампа (Снимок с борта спутника "Метеор")

Циклопический вихрь, зародившийся несколько дней назад над Атлантическим океаном, запечатлели еще и камеры, установленные снаружи Международной космической станции (МКС). Видео с высоты примерно в 420 километров, сделанное 1 сентября, выложило NASA.

Ураган, набравший силу до пятой — максимальной категории — движется на Флориду со скоростью 2,2 метра в секунду. Скорость ветра внутри самой гигантской вращающейся воронки достигает 300 километров час. А по некоторым данным и 320 километров в час. Разрушения ожидаются чудовищные. Если ураган не ослабеет к концу недели, когда ожидается его выход на восточное побережье США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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