Американские туристы приняли Елизавету II за простую пенсионерку
Глава британской королевской семьи несмотря на свой преклонный возраст (монархине 93 года) по-прежнему любит пошутить. В прошедшие выходные, отдыхая в своем шотландском имении Балморал, Елизавета II прогуливалась по парку вместе со своим охранником Ричардом Гриффином. На отдыхе ее величество любит одеваться как классическая английская пенсионерка — она носит простой плащ, резиновые сапоги, а иногда надевает еще и на голову платочек.
Вот в таком виде и встретили Елизавету II американские туристы, приехавшие на экскурсию в замок Балморал.
- А вы местная? - накинулись они на прогуливающуюся пенсионерку, не узнав в ней королеву.
- Местная, у меня дом тут рядом, - не моргнув глазом, ответила Елизавета.
- И с королевой, наверное, встречались? - не унимались туристы.
- Я - нет, а вот этот сэр, - британская монархиня кивнула на своего охранника, который служит у нее более 30 лет. - Он-то встречался… и неоднократно.
На этом разговор закончился и американские туристы поспешили на экскурсию. Об этой анекдотичной ситуации рассказал британским журналистам сам Ричард Гриффин. Поняли ли путешественники из Штатов, с кем говорили или нет, так и остается загадкой.
КСТАТИ
Необычные правила британской королевской семьи: нельзя есть моллюсков, играть в "Монополию" и носить мех
Британским монаршим особам и их родственникам недостаточно знать обычный этикет. Они должны следовать множеству других необычных правил. Вот некоторые из них (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Елизавета II: досье KP.RU»