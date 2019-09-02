2019-09-02T17:57:45+03:00
В мире

Американские туристы приняли Елизавету II за простую пенсионерку

На отдыхе ее величество легко можно спутать с английской бабушкой
Мария БЕРК
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Поняли ли путешественники из Штатов, с кем говорили или нет, так и остается загадкойПоняли ли путешественники из Штатов, с кем говорили или нет, так и остается загадкойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава британской королевской семьи несмотря на свой преклонный возраст (монархине 93 года) по-прежнему любит пошутить. В прошедшие выходные, отдыхая в своем шотландском имении Балморал, Елизавета II прогуливалась по парку вместе со своим охранником Ричардом Гриффином. На отдыхе ее величество любит одеваться как классическая английская пенсионерка — она носит простой плащ, резиновые сапоги, а иногда надевает еще и на голову платочек.

Вот в таком виде и встретили Елизавету II американские туристы, приехавшие на экскурсию в замок Балморал.

- А вы местная? - накинулись они на прогуливающуюся пенсионерку, не узнав в ней королеву.

- Местная, у меня дом тут рядом, - не моргнув глазом, ответила Елизавета.

- И с королевой, наверное, встречались? - не унимались туристы.

- Я - нет, а вот этот сэр, - британская монархиня кивнула на своего охранника, который служит у нее более 30 лет. - Он-то встречался… и неоднократно.

На этом разговор закончился и американские туристы поспешили на экскурсию. Об этой анекдотичной ситуации рассказал британским журналистам сам Ричард Гриффин. Поняли ли путешественники из Штатов, с кем говорили или нет, так и остается загадкой.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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