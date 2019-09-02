2019-09-02T18:14:36+03:00
Звезды

Киса, стул отдай! В Одессе появился памятник герою Ильфа и Петрова

Примечательно, что точно такой же Ипполит Матвеевич уже несколько лет выглядывает из кирпичной стены в Харькове
Александр МИЛКУС
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Одесские знатоки монументального искусства сразу же оценили замысел и размах скульптора, ухитрившегося сэкономить на металлеОдесские знатоки монументального искусства сразу же оценили замысел и размах скульптора, ухитрившегося сэкономить на металле
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Тяжела и противоречива даже после выхода в тираж жизнь уездного предводителя дворянства скряги и ловеласа, полиглота и мальчика для разведения красок Ипполита Матвеевича Воробьянинова (в просторечии именуемого легко и непринужденно Киса). Документально установлено, что именно ему, а не главному герою «Двенадцати стульев», суровому потомку янычар Остапу Сулейману Берта-Мария Бендер-бею, установлено удивительно большое количество оригинальных памятников, памятных досок и прочих арт-объектов на территории бывшего Советского Союза. Объяснить этот несправедливый перекос нечем, так что просто согласимся: такова она, се ля ви…

Самый последний памятник Кисе Воробьянинову появился на днях на родине авторов «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгений Петрова в легком на розыгрыше городе Одесса.

В Одессе появился памятник герою Ильфа и Петрова

В Одессе появился памятник герою Ильфа и Петрова

Причем памятник сразу же оказался многофункциональным. Выходящий из стены похититель гамбсовских стульев очень смахивает на Сергея Филиппова, исполнявшего роль данного персонажа в комедии «Двенадцать стульев» (1971 года). Так что, можно сказать, получился и памятник замечательному комику. А, значит, и режиссеру Леониду Гайдаю, пригласившему именно Филиппова на эту роль.

Одесские знатоки монументального искусства сразу же оценили замысел и размах скульптора, ухитрившегося сэкономить на металле. Вместо того, чтобы изваять Воробьянинова в полный рост со шляпой в руке (такой памятник уже был в прежние годы установлен в Одессе) он ограничился головой, рукой, ногой и тремя ножками от стула. Такое прочтение можно было бы посчитать оригинальным, если не знать, что в Париже есть аналогичная по композиции скульптура, которую изваял подверженный меланхолии неугомонный актер, каскадер и художник Жан Маре.

Впрочем, харьковский скульптор, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов, по-видимому, повторял не Маре, а самого себя, что гораздо практичнее. Потому что несложный поиск показал: точно такой же Ипполит Матвеевич уже несколько лет выглядывает из кирпичной стены в Харькове. Городе, который если и упоминался в «Двенадцати стульях», то лишь гениальным слесарем-интеллигентом Виктором Михайловичем Полесовым, громко ругавшим моторы «харьковской работы».

Самый последний памятник Кисе Воробьянинову появился на днях на родине авторов «Двенадцати стульев»

Самый последний памятник Кисе Воробьянинову появился на днях на родине авторов «Двенадцати стульев»

С другой стороны, и Огюст Роден не гнушался тиражировать свои работы – известно более двадцати «Мыслителей», принадлежащих недрогнувшей руке скульптора. Не стеснялся ставить на поток собственные произведения и взбалмошный Сальвадор Дали.

В общем, ничего плохого не будет в том, что со временем голова, нога и рука Сергея Филиппова (он же Киса, он же предводитель команчей) станут выходить из стен и в других городах, где еще помнят и готовы цитировать народный роман «Двенадцать стульев».

Киса, стул отдай!

Киса, стул отдай!

А Одессу поздравим с еще одним неожиданным (и что приятно - бесплатным) приобретением.

– Лед (в очередной раз – Ред.) тронулся, господа присяжные заседатели!

ИСТОЧНИК KP.RU

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