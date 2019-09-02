Киса, стул отдай! В Одессе появился памятник герою Ильфа и Петрова

Тяжела и противоречива даже после выхода в тираж жизнь уездного предводителя дворянства скряги и ловеласа, полиглота и мальчика для разведения красок Ипполита Матвеевича Воробьянинова (в просторечии именуемого легко и непринужденно Киса). Документально установлено, что именно ему, а не главному герою «Двенадцати стульев», суровому потомку янычар Остапу Сулейману Берта-Мария Бендер-бею, установлено удивительно большое количество оригинальных памятников, памятных досок и прочих арт-объектов на территории бывшего Советского Союза. Объяснить этот несправедливый перекос нечем, так что просто согласимся: такова она, се ля ви…

Самый последний памятник Кисе Воробьянинову появился на днях на родине авторов «Двенадцати стульев» Ильи Ильфа и Евгений Петрова в легком на розыгрыше городе Одесса.

В Одессе появился памятник герою Ильфа и Петрова

Причем памятник сразу же оказался многофункциональным. Выходящий из стены похититель гамбсовских стульев очень смахивает на Сергея Филиппова, исполнявшего роль данного персонажа в комедии «Двенадцать стульев» (1971 года). Так что, можно сказать, получился и памятник замечательному комику. А, значит, и режиссеру Леониду Гайдаю, пригласившему именно Филиппова на эту роль.

Одесские знатоки монументального искусства сразу же оценили замысел и размах скульптора, ухитрившегося сэкономить на металле. Вместо того, чтобы изваять Воробьянинова в полный рост со шляпой в руке (такой памятник уже был в прежние годы установлен в Одессе) он ограничился головой, рукой, ногой и тремя ножками от стула. Такое прочтение можно было бы посчитать оригинальным, если не знать, что в Париже есть аналогичная по композиции скульптура, которую изваял подверженный меланхолии неугомонный актер, каскадер и художник Жан Маре.

Впрочем, харьковский скульптор, заслуженный художник Украины Катиб Мамедов, по-видимому, повторял не Маре, а самого себя, что гораздо практичнее. Потому что несложный поиск показал: точно такой же Ипполит Матвеевич уже несколько лет выглядывает из кирпичной стены в Харькове. Городе, который если и упоминался в «Двенадцати стульях», то лишь гениальным слесарем-интеллигентом Виктором Михайловичем Полесовым, громко ругавшим моторы «харьковской работы».

Самый последний памятник Кисе Воробьянинову появился на днях на родине авторов «Двенадцати стульев»

С другой стороны, и Огюст Роден не гнушался тиражировать свои работы – известно более двадцати «Мыслителей», принадлежащих недрогнувшей руке скульптора. Не стеснялся ставить на поток собственные произведения и взбалмошный Сальвадор Дали.

В общем, ничего плохого не будет в том, что со временем голова, нога и рука Сергея Филиппова (он же Киса, он же предводитель команчей) станут выходить из стен и в других городах, где еще помнят и готовы цитировать народный роман «Двенадцать стульев».

Киса, стул отдай!

А Одессу поздравим с еще одним неожиданным (и что приятно - бесплатным) приобретением.

– Лед (в очередной раз – Ред.) тронулся, господа присяжные заседатели!