«Мы должны быть первыми»

Я знакома с тренером национальной сборной по футболу Станиславом Черчесовым не первый год. Перед началом чемпионата мира я была в Новогорске на базе сборной и видела, как наша команда готовилась к тому, что станет самым успешным выступлением за всю ее историю.

Я скрупулезно планировала будущее интервью, зная, что оно выйдет в день рождения Черчесова. Пусть в моей карьере было немало разговоров с самыми разными людьми, достигшими успеха в разных профессиях, я немного волновалась перед встречей. Все-таки Станислав Саламович со стороны производит впечатление строгого и авторитарного руководителя, а я, как кавказская женщина, хорошо понимаю такой тип мужчины: они всегда готовы на жертвы и ждут такого же отношения от всех остальных. Авторитарен, уверен в себе и готов нести ответственность за свои решения — это все про Черчесова.

Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова Тине Канделаки для Welcome2020.ru .Накануне возобновления отборочного турнира ЕВРО-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Тине Канделаки специально для сайта welcome2020.ru рассказал о принципах своей работы, наследии чемпионата мира и о том, какой он руководитель.

Очень рада тому, что разговор получился откровенным, содержательным и чрезвычайно интересным. Мне понравилось сразу несколько сказанных Черчесовым вещей. Во-первых, его понимание того, что вау-эффект от чемпионата мира должен превратиться в стабильно высокий уровень нашего футбола. Для этого нам нужны личности, поскольку нашей стране, со всем ее имперским духом, постоянно требуются вызовы и люди, которые готовы на эти вызовы отвечать. В этом смысле, и в рамках своей ответственности, Черчесов готов сделать все, чтобы качество игры на поле радовало болельщиков и привлекало людей на стадионы.

Станислав Саламович ценит в людях профессионализм больше, чем лояльность. Он считает себя менеджером больше, чем тренером, и выстраивает работу, не боясь делегировать полномочия тем профессионалам, которых собрал вокруг себя. Делегировать, доверять и спрашивать за результат. Такой стиль работы подходит не только для нашей сборной по футболу, но и для любой большой корпорации. Наша страна в целом располагает к такой авторитарности, которая, как мы видим, дает необходимый результат.

Станислав Саламович сказал, что характер не приносит результата без подготовкиФото: предоставлено пресс-службой

Черчесов со своей харизмой и рабочими принципами способен достигать целей, которые раньше казались нам неподъемными. Мы же помним, как на Евро наши игроки выходили на последнюю игру, проиграв ее до стартового свистка. Именно Станислав Саламович стал тем человеком, который личным примером за два года сумел изменить отношение игроков к сборной, болельщиков к игрокам и страны к результату. Черчесов доказал, что в нашей стране нет таких отраслей и сфер, которые невозможно изменить в лучшую сторону. И этот результат оценили люди по всему миру.

Станислав Саламович сказал, что характер не приносит результата без подготовки. Он находился в постоянном контакте со всеми кандидатами в сборную, и они знают, что в первой команде играют лучшие на сегодняшний день футболисты. Каждый, кто хочет оставаться в обойме, знает, что должен приезжать в первую команду в оптимальных кондициях.

Меня поразила жажда добиваться результата, которую излучает Черчесов после более чем успешной карьеры в качестве игрока. Он трижды был признан лучшим вратарем чемпионатов СССР/России, дважды выигрывал чемпионат СССР и выигрывал чемпионат России. Став тренером, он весьма успешно работал в «Спартаке», «Динамо» и «Ахмате» и в первый же сезон сделал золотой дубль с польской «Легией». При этом, во время нашего интервью, уже после успешного чемпионата мира Черчесов говорит мне: «Мы должны быть первыми».

Сборной России повезло с таким тренером, и я надеюсь, что мы убедимся в этом еще не раз.

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