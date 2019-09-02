Хусен Халмурзаев завоевал бронзу для России на Чемпионате мира по дзюдо

В воскресенье, 1 сентября, в Токио завершился чемпионат мира по дзюдо. У российских спортсменов - Натальи Кузютиной (весовая категория до 52 кг) и Нияза Ильясова (до 100 кг) - «серебро». А «бронза» - у Дениса Ярцева.

Кроме того, россияне победили со счетом 4:1 команду Азербайджана, обеспечив себе третью ступень пьедестала по итогам смешанного командного турнира. В составе сборной боролись спортсмены «Клуба Дзюдо Турбостроитель» Анастасия Конкина, Алена Прокопенко, Мадина Таймазова и Хусен Халмурзаев.

Кстати, Хусен - брат-близнец чемпиона Олимпиады-2016 в Рио Хасана Халмурзаева. Оба знаменитых спортсмена - родом из Ингушетии.

За комментариями я обратился к Исраилу Кодзоеву, тренеру братьев Халмурзаевых.

- Исраил, поздравляю вас с победой Хусена Халмурзаева, обеспечившего нам бронзу в общекомандном зачете, - он блестяще обыграл в шестой схватке матча азербайджанца Мехдиева. А почему у нас не серебро, не золото? Как вообще прошел бой?

- Ну, за выход в финал мы боролись с французами. Счет был ничейный, и по правилам бросается жребий, чтобы повторная была схватка. Ну, жребий выпал не в нашу пользу.

А так - и по борьбе, и по составу мы, конечно, должны были быть в финале и бороться с японцами – показать свою борьбу хорошую. Ну, так получилось – значит, так суждено было.

- Как ваш подопечный Хусен Халмурзаев провел схватки?

- Хусен все три схватки выиграл. Досрочно, чисто. А так они несколько раз встречались с азербайджанцем - он «неудобный» соперник – такой, знаете, высокий, длинный.

Он идет четвертым в мировом рейтинге, очень хороший спортсмен. Но - ничего, Хусен настроился, подобрался. Хорошо сделал то, что надо – перед отъездом на чемпионат мира именно этот приём мы с Хусеном отрабатывали. И вот он его попробовал -.и получилось хорошо.

- А еще хотел уточнить: вот после победы нашего спортсмена Хасана Халмурзаева на Олимпиаде в Рио - 2016, после его Олимпийского золота, прибавилось ли среди мальчишек желания заниматься таким видом спорта, как дзюдо, и вообще борьбой?

- Вы знаете, у нас весь зал заполнен группами этих детей, и мы уже даже не знали, что делать с ними. Практически - в каждой группе у нас по сто человек уже. Это именно в «халумрзаевском» зале, который открыли в честь Хасана Халмурзаева. Даже вечером,!в семь часов, у нас самая большая группа. Там почти под двести человек.

- Это же, по-моему, хорошо – чем больше ребят занимаются, тем выше вероятность, что из них будут выходить все лучшие и лучшие спортсмены.

- Да, конечно хорошо. Из всех олимпийских чемпионов не вырастишь. Но - чем больше дети заняты, тем лучше.

- Кстати, как поживает сам Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев?

- Ничего – вчера я с ним разговаривал. Скоро будет «Большой шлем» в Абу-Даби – туда планируем, и там бороться будут и Хасан,,и Хусен. Домой они приедут - и у нас через неделю, в сентябре - стартует Чемпионат России. (6 сентября он откроется в Назрани - по дзюдо среди мужчин и женщин в личном и командном зачете. – И.Г.) Там будут участвовать команды практически из всех регионы России.

- Спасибо вам большое, Исраил, за комментарий. Желаю нашей российской команде в целом и ингушским спортсменам – дальнейших успехов.