2019-09-02T18:54:04+03:00
Общество

Яслям дали срок: очереди в них должны исчезнуть к 2021 году

К 1 сентября в России открыли 170 новых школ, до конца года построят еще 200
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Медведев осмотрел несколько классов и лабораторий, а потом прямо в колледже провел совещание. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССМедведев осмотрел несколько классов и лабораторий, а потом прямо в колледже провел совещание. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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В День знаний Дмитрий Медведев в компании вице-премьера Ольги Голодец и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отправился в новомодный IT-колледж в Красногородске. Колледж имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. Здесь ведут обучение по 26 образовательным программам - от экономики и банковского дела до оптического приборостроения, пожарной безопасности, правоохранительной деятельности и гостиничного сервиса. В этом коллеже явно можно обзавестись хорошими знакомствами в разных областях.

Медведева в колледже для начала решили немного поразвлечь, предложив примерить шлем виртуальной реальности. Премьер охотно согласился и... увидел скелет. По счастью, человеческий. Шлем учащиеся используют для изучения работы костей и мышечной системы.

На этом с развлечениями закончили. Медведев осмотрел несколько классов и лабораторий, а потом прямо в колледже провел совещание с регионами о готовности к новому учебному году. Премьер рассказал, что к 1 сентября в России открыли более 170 новых школ. До конца года построят еще 200.

По мнению премьера, школы в России строятся хорошими темпами (хотя в некоторых регионах дети все еще учатся не только во вторую, но даже в третью смену). Медведев потребовал не сбавлять темпы строительства и заметил, что здания школ должны быть удобными, а занятия - интересными.

- В некоторых школах вводятся новые обязательные предметы, такие как шахматы в начальных классах. Даже в селах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием: это интерактивные панели, 3D принтеры, которые сейчас особенно распространены, и целый ряд других. К концу 2024 года таких точек роста должно стать 16000, а в новом учебном году такие центры открылись приблизительно в 2000 сельских школ, - сказал Медведев.

Зашла на совещании речь и о дошкольном образовании. Медведев отметил, что очередей в детсады нет в 75 регионах страны. За последние годы в детсадах появилось более миллиона новых мест. А вот с яслями дела гораздо хуже. Правда, к 2021 году очередь в ясельные группы тоже должна исчезнуть. По словам Медведева, в яслях будут созданы 235 тысяч дополнительных мест. Из казны на это выделят больше 157 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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