2019-09-02T18:56:09+03:00
Авто

Государство хочет забрать контроль над техосмотром, чтобы не допустить кризиса на рынке ОСАГО

Автостраховщики предупреждают, что могут не успеть аккредитовать все пункты к началу действия новых правил
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Сейчас по стране зарегистрировано 5200 пунктов техосмотраСейчас по стране зарегистрировано 5200 пунктов техосмотраФото: Евгения ГУСЕВА
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Уже в следующем году у россиян могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра. Дело в том, что по новому закону к июню 2020 каждый пункт ТО должен иметь аккредитацию. Выдавать этот документы должен Российский союз автостраховщиков (РСА), только вот проверить все точки он не успевает.

- Сейчас по стране зарегистрировано 5200 пунктов техосмотра. При этом могут появиться новые, аккредитовать которые мы не успеем, - объясняет заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. - Чтобы наши специалисты могли выехать в каждый пункт, нужны совсем другие расходы, чем те, на которые мы можем рассчитывать.

Чтобы не доводить до очередей возле мастерских, автостраховщики предложили властям отодвинуть введение новых правил на год и увеличить цену на их услуги. Причем поднять расценки хотят заметно — с 30 до 70 тысяч рублей с одного пункта ТО.

В Центробанке увидели другой выход из ситуации:

- Отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО, что вызывает серьезную обеспокоенность. Не допустить это поможет передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ.

То есть контроль за техосмотром предлагают вернуть обратно ГИБДД.

- Я бы и сами пункты ТО вернул гаишникам, - сказал «КП» вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - Там, где есть госорган, будет больше порядка. Техосмотр должен быть не средством наживы, а способ обеспечить безопасность на дорогах.

Специалисты говорят, что ТО для многих давно превратилось в фарс.

- Карточки о фейковом техосмотре покупали с 90-х годов, они и сейчас продаются в любом переходе, их можно заказать через интернет. У нас большие сложности с необходимыми мощностями и честностью этого бизнеса, - констатирует автоэксперт Андрей Ломанов. - Если уж менять что-то в этой системе, то полностью отметить ТО и параллельно увеличить ответственность за ДТП. Чтобы водитель сам понимал, что ему выгодно содержать авто в исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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