Вадим Верник стал заместителем Сергея Женовача

- Сегодня вечером мы сыграем две премьеры. На Основной сцене — булгаковский «Бег». Это совсем свежая премьера, в конце сезона мы сыграли только 8 спектаклей, - рассказал Сергей Женовач. - На Малой сцене выпускаем «Белые ночи» в постановке Айдара Заббарова по одноимённой повести Достоевского.

На декабрь запланированы две премьеры на Основной сцене. Я буду ставить спектакль, посвящённый грядущему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Вокруг этой темы столько разных разговоров, неверных оценок. Для многих война уже не Отечественная, а только Вторая мировая. Мне кажется, это неправильно. Для работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Это будет полностью мужская история.

Ирина ПеговаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На этом месте женская часть труппы загудела, как растревоженный улей, но быстро затихла. Женовач продолжал:

- Режиссёр Оскарас Коршуновас выпустит свою версию чеховской «Чайки». Оскарас уже сделал распределение ролей, встретился с мастерами-актерами. На мой взгляд, работа с таким режиссером – огромная удача для артистов и зрителей.

В мае 2020 года должна состояться премьера спектакля режиссера Егора Перегудова по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». На Малой сцене в конце осени Уланбек Баялиев поставит спектакль «Сахарный немец» по сатирическому роману Сергея Клычкова, подзабытого у нас поэта, друга Сергея Есенина.

Театр продолжит свои традиционные литературные вечера, идеологом и режиссёром которых является Марина Брусникина. 26 октября на Основной сцене в честь дня рождения театра пройдет театрализованная читка пьесы «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого. Марина Брусникина обратится и к другим знаковым для МХТ пьесам - «Анатэме» Леонида Андреева и «Сверчку на печи» Чарльза Диккенса.

Ирина МирошниченкоФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Труппа довольно сдержанно слушала выступление своего худрука. Премьер пока немного. Женовач пообещал, что это не окончательно сверстанный план. Могут возникнуть еще предложения и идеи. Большие надежды возлагаются на журналиста и телеведущего Вадима Верника, который стал заместителем художественного руководителя МХТ им. Чехова. Он будет заниматься медиацентром и новым проектом «Мхатовские пятницы». Раз в две недели, а в перспективе еженедельно на Новой сцене зрителей будут ожидать неформальные тематические встречи, беседы с актерами, режиссерами, музыкальные и литературные вечера, тематические концерты, лекции по истории театра и приуроченные к премьерам.