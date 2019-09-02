2019-09-02T21:37:53+03:00
Наука

Искусственный интеллект впервые самостоятельно раскрыл убийство

Программное обеспечение банковского сервиса вызвало службу безопасности, когда злоумышленник предъявил для авторизации лицо своей жертвы
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
Сервис Money Station не только предотвратил очередную кражу денег, но и смог раскрыть убийство клиента банкаСервис Money Station не только предотвратил очередную кражу денег, но и смог раскрыть убийство клиента банка
Изменить размер текста:

За удобство интернет-банкинга приходится дорого платить - по некоторым оценкам из-за жульничества в сфере онлайновых транзакций банки во всем мире ежегодно теряют около 10 миллиардов долларов. Поэтому в банковских приложениях активно внедряются системы распознавания лица, голоса и отпечатков пальцев. Один из таких сервисов (он называется Money Station) не только предотвратил очередную кражу денег, но и смог раскрыть убийство клиента банка.

Дело произошло в Китае, где 29-летний молодой человек во время ссоры убил и задушил свою девушку. Как говорят полицейские, женщина тяготилась отношениями и собиралась их порвать, а у жулика были планы на 4200 долларов, которые лежали на ее счете. После расправы убийца затолкал тело жертвы в багажник и переехал в другой город. Заметая следы, он активно использовал смартфон девушки. Через ее учетную запись в мессенджере WeChat (он очень популярен в Китае) убийца связался с работодателями своей подруги и попросил отпуск. А родителям погибшей от ее имени написал, что она едет отдыхать. И те и другие ничего не заподозрили. Успех окрылил преступника и он решил снять с счета девушки те самые 4200 долларов из-за которых и возникла ссора. Когда он запустил банковское приложение Money Station, выяснилось, что для авторизации необходимо отсканировать лицо клиента с помощью камеры. Негодяй предусмотрел этот вариант и сфотографировал на смартфон на лицо убитой, полагая, что обмануть «железяку» не составит труда. Однако бдительный алгоритм попросил девушку для успешной идентификации подмигнуть камере.

По понятным причинам задушенная женщина сделать этого не могла. Кроме того, программа распознавания голоса определила, что голос человека, подававшего заявку на перевод денег, не совпадает с образцом, хранившимся в базе данных. И более того, этот голос не женский, а мужской. Искусственный интеллект расценил ситуацию как чрезвычайную, тут же поднял тревогу и отправил запрос сотрудникам службы безопасности, чтобы они провели проверку личности в ручном режиме. Секьюрити моментально обратили внимание, что на лице женщины видны следы побоев, а на шее у нее красуется багровый рубец от веревки. К делу подключились полицейские и с помощью GPS-датчика телефона отследили местоположения смартфона девушки. Злодея накрыли в тот момент, когда он отвез тело жертвы на заброшенную ферму и пытался сжечь его.

Это первый случай в истории, когда искусственный разум вычислил убийцу и помог его задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гомосексуальность только на четверть зависит о генов
Ученые изучили образцы около полумиллиона человек и пришли к выводу, что нетрадиционная ориентация формируется не только под воздействием генетических факторов, но так же под влиянием культурных и социальных обстоятельств
Новости 24
В Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина
Кипр досрочно погасил кредит перед РФ суммой €1,58 миллиарда
Россия и Иран проведут совместные учения в Индийском океане
Госдума РФ прокомментировала требования Польши о репарации
"Никаких выборов": Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября текущего года
Турция сообщила о готовности заключить новый контракт по С-400
Путин прибыл в Монголию на мероприятия по случаю юбилея победы на Халкин-Голе
"Слякоть и ледяные дожди": синоптики предупредили россиян о теплой "европейской зиме"
Европейский спутник Аeolus уклонился от столкновения с аппаратом Starlink Илона Маска
Синоптики заявили, что ураган "Дориан" в США снизился до 4 категории
Песков: Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1
МИД Турции: Анкара и Москва не ведут переговоры о поставках Су-35 и Су-57
В День знаний в Чебоксарах открылась школа с инновационной образовательной средой
Трамп заявил, что главные враги США фейковые СМИ
Американские военные уйдут с пяти баз в Афганистане
Путин: пострадавшие от паводка в Иркутской области студенты будут учиться бесплатно
Роскосмос передаст МЧС новый комплекс для мониторинга пожаров
В Госдуме высказались за отмену транспортного налога
Порошенко нашел себе работу в новой Раде
Группа "ГАЗ" продемонстрировала новую "Газель"
Рост цен на авиабилеты не заставит россиян летать меньше
Лавров: Вашингтон пытается спровоцировать Тегеран на нарушение ядерной сделки
Джона Хантсмана не приглашали в Думу на слушания по расследованию вмешательства в московские протесты
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе