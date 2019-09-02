Искусственный интеллект впервые самостоятельно раскрыл убийство

За удобство интернет-банкинга приходится дорого платить - по некоторым оценкам из-за жульничества в сфере онлайновых транзакций банки во всем мире ежегодно теряют около 10 миллиардов долларов. Поэтому в банковских приложениях активно внедряются системы распознавания лица, голоса и отпечатков пальцев. Один из таких сервисов (он называется Money Station) не только предотвратил очередную кражу денег, но и смог раскрыть убийство клиента банка.

Дело произошло в Китае, где 29-летний молодой человек во время ссоры убил и задушил свою девушку. Как говорят полицейские, женщина тяготилась отношениями и собиралась их порвать, а у жулика были планы на 4200 долларов, которые лежали на ее счете. После расправы убийца затолкал тело жертвы в багажник и переехал в другой город. Заметая следы, он активно использовал смартфон девушки. Через ее учетную запись в мессенджере WeChat (он очень популярен в Китае) убийца связался с работодателями своей подруги и попросил отпуск. А родителям погибшей от ее имени написал, что она едет отдыхать. И те и другие ничего не заподозрили. Успех окрылил преступника и он решил снять с счета девушки те самые 4200 долларов из-за которых и возникла ссора. Когда он запустил банковское приложение Money Station, выяснилось, что для авторизации необходимо отсканировать лицо клиента с помощью камеры. Негодяй предусмотрел этот вариант и сфотографировал на смартфон на лицо убитой, полагая, что обмануть «железяку» не составит труда. Однако бдительный алгоритм попросил девушку для успешной идентификации подмигнуть камере.

По понятным причинам задушенная женщина сделать этого не могла. Кроме того, программа распознавания голоса определила, что голос человека, подававшего заявку на перевод денег, не совпадает с образцом, хранившимся в базе данных. И более того, этот голос не женский, а мужской. Искусственный интеллект расценил ситуацию как чрезвычайную, тут же поднял тревогу и отправил запрос сотрудникам службы безопасности, чтобы они провели проверку личности в ручном режиме. Секьюрити моментально обратили внимание, что на лице женщины видны следы побоев, а на шее у нее красуется багровый рубец от веревки. К делу подключились полицейские и с помощью GPS-датчика телефона отследили местоположения смартфона девушки. Злодея накрыли в тот момент, когда он отвез тело жертвы на заброшенную ферму и пытался сжечь его.

Это первый случай в истории, когда искусственный разум вычислил убийцу и помог его задержать.