Пропали щеки и живот: Киркоров, Нюша, Дакота и Барановская отказались от закусок на светской премьере

В Москве прошла звёздная премьера романтической комедии «Жара». Были все! Одним из первых приехал Филипп Киркоров с сыном и дочерью.

«Сегодня так волновались с детьми, что не спали всю ночь перед линейкой в школе. Проснулись в 6 утра и стали собираться в школу! - рассказал Киркоров журналистам. - Алла-Виктория пошла во второй класс, а Мартин в первый. Конечно, так как день праздничный, то и эмоции нас переполняют положительные». Алла-Виктория приехала, как и положено школьнице, с белыми бантами. Мартин рассказал, что учиться ему хочется, потому что интересно.

Киркоров не стал скрывать свой рецепт похуденияФото: Михаил ФРОЛОВ

Но главный вопрос, который в этот вечер журналисты задавали Филиппу Киркорову был не о фильме, и даже не о школьной линейке, а о его новой диете. «Филипп, вы заметно похудели! Как добились такого результата?»

Киркоров не стал скрывать свой рецепт похудения: «Не ем после 6 вечера. А на следующий день приём пищи у меня не раньше чем в 12 или даже в 2 часа дня. Живу без газировки, без шоколадок. Жизнь нам дана один раз, и, конечно, питание - один из ее прекрасных моментов. Но ради профессии рот приходится «зашить».

Певица Нюша с мужем Игорем СивовымФото: Михаил ФРОЛОВ

От попкорна в этот вечер отказалась и певица Нюша, которая приехала на премьеру с мужем Игорем Сивовым. Прошлой осенью Нюша родила дочь, а уже сейчас весит меньше, чем до беременности. У певицы пропали ее пухлые щечки: Нюша теперь похожа на изможденную диетами модель. А все, благодаря, немалым усилиям: регулярный спорт, йога и правильное питание - минимум сладкого и «молочки».

Юлия Барановская вечером не перекусывала, но ей можно не заботиться о фигуре: телеведущая совсем не склонна к полноте. На «Жару» Юлия приехала с первоклашкой Арсением Аршавиным. Младший сын Юлии пошёл в столичную школу 1239 с углубленным изучением английского языка.

На «Жару» Юлия приехала с первоклашкой Арсением АршавинымФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Рита Дакота готова к серьёзным ограничениям: певица весной сделала липосакцию, потратив на эту серьезную процедуру более 200 тыс.руб. Поэтому теперь Дакота для поддержания формы не ест по вечерам, и на премьере обошла стороной закуски и фаст-фуд.

Рита Дакота готова к серьёзным ограничениямФото: Михаил ФРОЛОВ

«Осиную талию» продемонстрировала очаровательная Валерия. Певица ежедневно занимается спортом и питается исключительно полезной пищей (может даже сумку-холодильник со своим диетпитанием достать). Поэтому и результат на лицо.

Анна Чиповская пришла со своим любимым мужчиной - режиссером Дмитрием Ендальцевым. Недавно Анна снялась в его дебютном фильме, ну а теперь приобщает мужчину своей мечты к светской жизни.

Анна Чиповская пришла со своим любимым мужчинойФото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые после родов на «красную дорожку» вышла супруга актера Александра Самойленко - Наталья родила дочь этим летом в Национальном медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академии В.И. Кулакова. А уже спустя 2 месяца после родов позволила себе мини. Ну а основное правило, благодаря которому, исхудали наши звёзды, в том числе и после родов, озвучил Филипп Киркоров: «Меньше жрать!» Кстати, семья Самойленко оставили новорождённую Еву с няней не случайно - Александр снялся в романтической комедии «Жара». В фильме также снимались Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков, Валерия, Егор Крид и другие звёзды. «Жара» в прокате с 5 сентября.