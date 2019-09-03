Гейм, сет... мат

Даниил Медведев постепенно становится одной из главных звезд мужского тенниса. На заключительном турнире Большого шлема 23-летний спортсмен не просто побеждает, а делает это очень ярко, отвечая на негативные эмоции американских зрителей.

В матче третьего круга против Фелисьяно Лопеса Медведев дал волю эмоциям и едва не заработал дисквалификацию. Сначала россиянин обидел мальчика, подающего мячи, вырвав у него полотенце, а затем бросил ракетку в сторону судьи. После словесного конфликта с рефери Медведев не успокоился - показал средний палец в сторону трибун. А после победы предупредил тех, кто его освистывал:

«Чем больше вы будете так делать, тем чаще я буду побеждать! Когда ляжете спать, то знайте: я выиграл из-за вас!»

Медведев в четвертом круге уже более спокойно разобрался с немцем Домиником Кёпфером. Американцы обиду не забыли и открыто болели за соперника Даниила, однако на сей раз обошлось без скандала. Россиянин только станцевал после первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Организаторы US Open оштрафовали россиянина только за один день на $9 тысяч. 5 из них - за неспортивное поведение, 4 - за нецензурную брань.

Медведев платит штрафы практически после каждого матча. Суммарно за первую неделю после трех встреч на US Open его наказали уже на $19 тысяч (см. табл.) Впрочем, такие поборы не сильно ударят по бюджету пятой ракетки мира. За выход в 1/4 финала Медведев заработал уже $500 тысяч.

Интересно, что главный скандалист мужского тура австралиец Ник Кирьос позитивно воспринял поступок Даниила и поставил на шапку своего профиля в соцсети фотографию Даниила, показывающего средний палец. Кирьос на US Open уже не поскандалит - его путь в третьем круге прервал другой россиянин - Андрей Рублёв.

Но штрафной рекорд австралийца вряд ли по силам побить даже Медведеву. На турнире в Цинциннати Кирьос насобирал штрафов на $113 тысяч (см. табл.)

Нику Кирьосу часто советуют заткнуть рот.Фото: REUTERS

За что штрафовали Даниила Медведева на US Open 2019...

Нецензурная брань - $7500 (первый круг)

За сломанную ракетку - $2500 (второй круг)

Неспортивное поведение - $5000,

нецензурная брань - $4000 (третий круг).

Итого: $19 000

...Ника Кирьоса в Цинциннати

За уход с корта - $3 000

Нецензурная брань - $5 000

Словесные оскорбления - $20 000

Неспортивное поведение - $85 000 (четыре штрафа по $20 000 и один раз - $5000)

Итого: $113 000