Страна вечно недовольных потребленцев

Я регулярно, каждый год объезжаю детдома нескольких огромных федеральных округов. Путь мой, в обязательном порядке, пролегает как через областные и региональные центры, так и через районные городки, села и деревни.

Признаюсь: я кайфую от России, несмотря на достаточно иногда встречающиеся картины неустроенности, убожества, и даже разрухи.

Но я, в отличие от многих блогеров и колумнистов, терпеть не могу смаковать весь этот негатив. Я понимаю, что страна наша пережила немало потрясений - целых сто лет социальных и экономических катаклизмов, и так быстро из этого не выбраться.

Тем не менее, много есть и позитивного, и меня особенно радует, если я встречаю позитив далеко от опухшей обнаглевшей от денег и возможностей Москвы.

Могу вас уверить, что все чаще в российской глубинке можно встретить прекрасные, иногда просто изумительные решения по благоустройству городской среды, архитектуре и дизайну.

К примеру, могу похвалить просто отличный жилой микрорайон в районе Притомского проспекта в Кемерово. Это образец хорошо продуманной и хорошо реализованной комплексной застройки большого участка города.

Я абсолютно убежден, что положительные примеры нужно представлять на всеобщее обозрение, обсуждать, пропагандировать, чтобы была мотивация для других районов города, а также для других городов.

И меня очень возмущает, когда некие "умники" начинают искать изъяны и поливать помоями казалось бы, очевидно положительные примеры.

Собственно, написать эту колонку меня заставила свежая история с очередным "выплеском" известного "блогера и журналиста" Ильи Варламова.

На этот раз "звезда интернета и ютьюба" решила оттоптаться на одной из школ Екатеринбурга, и на выпускнике этой школы, который сделал в своей родной школе ремонт.

"Эстет" и "ценитель прекрасного", г-н Варламов счел, что все это "цыганский дворец", что "нельзя косплеить Людовика XIV в панельной пятиэтажке", и, мало того, блогер считает, что "ДЕТЯМ ВСЁ ЭТО НАВРЕДИТ"! Пост его так и называется «Дорого, бохато, вредно для детей».

Надо понимать, что школы, в которых вместо отапливаемого туалета, простите, "очко" в деревянной будке на улице - это "детям не навредит"! Школы, в которых отсутствует водоснабжение, и, следовательно, нет ни умывальников, ни унитазов (я сам для такой школы в Борисоглебском районе Ярославской области нашел спонсора и делал скважину - чтоб не закрыли) - внимания "общественного контролёра" Варламова не привлекли. А тут - екатеринбуржец, выпускник этой самой школы, НА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ СДЕЛАЛ РЕМОНТ - и на тебе - ЛИБЕРАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОПЯТЬ НЕДОВОЛЬНА!

Знаете, что меня в этой ситуации изумляет?

И мэр Екатеринбурга, и сам господин Симановский - еще вроде как оправдываются. "Интерьер создает хорошее настроение. Если это не так — мы его уберем, да?" — сказал Симановский, обращаясь к мэру.

"Убрать никогда не поздно. Понимаете, какая штука — всегда найдется тот, кто не делает и критикует", — ответил Высокинский.

Уважаемый Александр Геннадьевич Высокинский и уважаемый Андрей Моисеевич Симановский!

Открою Вам маленький секрет: это тот случай, когда Вам ни оправдываться, ни как то комментировать, ни вообще обращать внимание на чьи-то выплески нужды нет! Просто вообще никакой. Вы не обязаны обращать внимание и реагировать.

Потому что в данном случае Ваша позиция железобетонная. Вы в данном случае никому ничего не должны!

Какова ситуация? Благонамеренный предприниматель сделал благотворительный акт - отремонтировал школу. На свои личные деньги! После уплаты всех налогов!

Подчеркну: если бы ремонт был сделан на бюджетные деньги - тогда можно было обсуждать - честно ли они потрачены, не слишком ли дорог ремонт. А тут - извините.

Соответственно, задача мэра города Екатеринбурга в данном случае - не искать оправдания тому, что интерьер отремонтированной школы кому-то не понравился, а низко в пояс поклониться тому, кто взял на себя часть расходов городского бюджета - между прочим. Пожать руку, грамоту дать, а может быть и медаль вручить! Потому что одна из задач и обязанностей власти - поощрять благотворителей.

Что касается эстетических оценок дизайнерского решения...

Я видел фотографии. В принципе, я не против такого стиля. Некоторые ракурсы - весьма роскошные. Некоторые интерьеры мне кажутся несколько перегруженными декоративными элементами. Но это - на мой вкус. Однако, как известно, О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ!

Это во-первых.

Во-вторых, в данном случае речь о благотворительности. Это подарок школе. А ДАРЁНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ!

И просто вопиющая глупость писать, как пишет Варламов: "Это очень плохой интерьер, который навредит детям. Понять, почему он плохой, смогут не все, но те, кто поймет, заберут из этой школы своих детей".

КУДА "ЗАБЕРУТ"? В школу с текущими потолками и загаженными туалетами? С отваливающейся штукатуркой. В России 680 школ находятся в аварийном состоянии!

Поэтому пример Андрея Симановского нужно приветствовать и тиражировать! Сколько в России богатых людей? Сотни тысяч! И все они когда-то учились в школе! Если каждый последует примеру Симановского - представляете, как будет круто!

Пользуясь случаем, хочу, как один гражданин России другому гражданину России сказать больше спасибо Андрею Моисеевичу Симановскому за хорошую идею и её воплощение! Я в Свердловской области и Екатеринбурге регулярно бываю - по детдомам. Как приеду - обязательно заеду в эту школу – посмотрю и пофотографирую. И не слушайте никого! Собаки лают - караван идёт!

Уважаемые бизнесмены - берите пример!

Сделаем нашу Россию уютной и красивой

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