Совсем как Хюррем: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли покорила Венецианский фестиваль роскошным нарядом

Венецианский кинофестиваль притягивает знаменитостей со всего мира. Вместе с голливудскими и европейскими звездами на кинофорум прилетела и актриса Мерьем Узерли. Звезда турецкого сериала «Великолепный век» в Инстаграме показала наряд, в котором она появилась на красной дорожке.

Длинное бежевое платье с золотистыми вставками напомнило роскошные наряды Хюррем султан, в которых 36-летняя Мерьем появлялась в исторической телесаге. Сходство дополнила драгоценная тиара и массивные украшения — совсем как из султанской сокровищницы. Судя по всему, Мерьем приняла участие в фотосессии для какого-то журнала, позируя на фоне знаменитых венецианских палаццо и каналов.

Поклонники порадовались цветущему виду актрисы: на снимках Мерьем снова напоминает себя прежнюю, из тех времен, когда она появлялась в образе рыжеволосой Роксоланы. К сожалению фанатов сериала, Узерли за последнее время сильно изменилась. Актриса подсела на косметические процедуры и злоупотребляет уколами ботокса. У Мерьем появились ярко выраженные скулы – видимо, дело не обошлось без филлеров, которые вводят под кожу в области щек, чтобы избавиться от носогубных складок. Звезда «Великолепного века» обзавелась модным татуажем бровей. Кроме того, Мерьем решила сделать свои губы более пухлыми и закачала в них филлеры.

Последний раз Узерли попадала в объективы светских фотографов в июле этого года на кинофестивале в Мюнхене. Тогда поклонники с трудом узнали любимую актрису.

У звезды сериала «Великолепный век» 5,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью любимой актрисы. Мерьем родилась и живет в Германии. После успеха «Великолепного века» она вернулась в Берлин, где снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.

Последний раз Узерли попадала в объективы светских фотографов в июле на кинофестивале в Мюнхене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок, сама Узерли не говорит на турецком. Когда она получила предложение сыграть роль Хюррем, ей пришлось буквально зазубривать текст. На время съемок артистка переехала в Турцию. Там же, в Стамбуле Мерьем (тогда ей было 30) встретила свою любовь - турецкого миллионера Джана Атешема.

Пылкий роман закончился для звезды экрана незапланированной беременностью. Узнав об этом, возлюбленный актрисы начал настаивать на аборте. Мерьем рассталась с Джаном на четвертом месяце беременности, покинула сериал и вернулась в Берлин. Дочь актрисы Лара родилась в 2014 году. Артистка по-прежнему одна, она так и не вышла замуж. Со своим бывшим бойфрендом, отцом Лары, Мерьем не общается.