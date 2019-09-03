2019-09-03T12:52:18+03:00
Общество

«Не хочу выражаться нецензурно»: Путин устроил разнос чиновницы, назвавшей жителей Тулуна «быдлом и бичевней»

Ее уже отстранили от работы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Kогда Владимир Путин вышел на встречу с жителями Тулуна, самые острые вопросы посыпались один за однимKогда Владимир Путин вышел на встречу с жителями Тулуна, самые острые вопросы посыпались один за однимФото: REUTERS
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Пострадавшие от подтопления в Иркутской люди области несколько часов ждали встречи с президентом. Каждый хотел спросить о своем, о наболевшем. Кто-то молча стоял за оградкой. Кто-то плакал от навалившихся бед. И вот, когда Владимир Путин вышел на встречу с жителями Тулуна, самые острые вопросы посыпались один за одним. Одна из женщин схватила президента за руку и не отпускала — кто если не он поможет разобрать весь это вал проблем?

И тут один жителей рассказал Путину про руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич. В сети появилась запись, на которой чиновница якобы оскорбляет людей, пострадавших от потопа:

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее... Одеты черт-те как, два класса образования».

Сама Алашкевич назвала запись подделкой. Но от народного гнева ей уже никуда не деться.

- Скажите, пожалуйста, она будет извиняться? - спросил у президента разгоряченный парень.

Сама Алашкевич назвала запись подделкой

Сама Алашкевич назвала запись подделкой

- Первый раз слышу, - ответил Путин на пересказанную уму историю.

- Мы ее отстранили от работы, - доложил президенту губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Если она так сказала, она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение, - возмутился услышанному Путин.

После ее отставку официально прокомментировали в Кремле.

- Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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