2019-09-03T13:37:47+03:00
Общество

«Пускай обиделись»: Познер объяснил, почему назвал советского человека «уродом»

Телеведущий сказал «КП», что так жила вся страна [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Познер назвал советского человека — уродомВладимир Познер назвал советского человека — уродомФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вокруг слов телеведущего Владимира Познера разгорелся новый скандал. Он назвал советского человека — уродом.

- Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И может быть, это самое главное, - отметил в интервью телеведущий. - Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой ни ради чего, и ты тоже. Тогда что происходит с тобой: ты становишься циником — не скептиком, а циником

После Познер объяснил «КП», кто виноват в такой системе.

- Виновата, конечно, система, - сказал «КП» Владимир Познер. - Разумеется, если так ставить вопрос: «А может ли человек против системы бороться? Может ли он сделать так, чтобы система на него не повлияла?» Ну, наверно, теоретически это возможно. Это невероятно трудно. Ты живешь в обществе, общество формируется системой. И, конечно, система на тебя влияет. Чрезвычайно трудно это отменить.

- Владимир Владимирович, но люди на вас очень обиделись. Те, кто жил в СССР.

- Ну, пускай обиделись. Обиделись и обиделись. Что поделаешь? Я же не пытаюсь завоевать любовь. Мы жили тогда двойной жизнью. На кухне говорили одно, а публично — другое.

- То есть вы про себя, как про советского человека, тоже так считаете?

- Я считаю, что все так жили. Было крайне опасно высказывать свое мнение. Одно дело публично — что ты говорил о власти, о партии, о генсеке. А другое дело — на кухне. Речь не обо мне. Все так жили.

«Пускай обиделись» Познер объяснил, почему назвал советского человека «уродом».Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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