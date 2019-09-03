Бойцовские собаки нападают детей: что не так с этими породами

Новости последней недели «про собачек» - как фронтовая сводка. За последнюю неделю как минимум 5 сообщений из разных уголков страны о нападении собак на маленьких детей. В Волгоградской области соседский алабай загрыз насмерть годовалого малыша.

Под Уфой питбуль сбежавший с участка питбуль набросился на 5-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу в рваными ранами груди, живота и ног.

В Нижней Салде (это уже Урал) бегавшая по двору многоэтажки немецкая овчарка покусала детей 3 и 12 лет. Маленького мальчика пес схватил зубами за лицо - хорошо, рядом оказался пенсионер, отогнал.

В этом году в МВД утвердили список потенциально опасных пород собакФото: Евгения ГУСЕВА

Самый свежий случай - в Москве. Запад города. Квартира. Молодая семья с маленьким ребенком. Накануне дедушка привез своего взрослого аргентинского дога, попросив, чтобы родные присмотрели за ним пару дней. Восьмимесячный мальчик носился по комнате в детских ходунках (это такое «кресло» на колесиках, - Авт.). В какой-то момент мама на секунду отвлеклась, заигравшийся ребенок подскочил на ходунках к собаке и прихватил ее за хвост. Пес бросился на малыша, укусив несколько раз за голову. Истекающего кровью мальчика привезли в реанимацию. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, но вместо лица у него теперь один сплошной рубец... Дога решили усыпить.

Разные города. Разные породы собак. Не только те, кого принято называть бойцовскими, но все - крупные. Четыре ребенка ранено (в том числе один чудом выживший), один погиб.

Разговоры о том, что с живущими в городах крупными собаками «надо что-то придумать» возникают после каждого подобного ЧП.

Сейчас за выгул без намордника и поводка можно схлопотать штраф в 2 тысячи рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Мосгордумы по безопасности (и по совместительству хозяйка нескольких собак, крупных и мелких, - Авт.) Инна Святенко считает, что свести число нападений собак к минимуму можно только через ужесточение правил.

- Первое. Должен быть создан реестр домашних собак, - говорит депутат. - Чтобы все питомцы вносились в единую базу, чтобы городские власти точно знали - здесь у человека живет немецкая овчарка, а здесь - бульдог. Второе. Нужно обязать всех владельцев проходить курсы «Собака в городе». Их проводят кинологические клубы. Там преподаются основы дрессуры и правильного содержания животного в условиях квартиры, рассказывают об административной ответственности, которая грозит за нарушения.

А вот президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетянц уверен, что самая эффективная мера - мощные штрафы.

- У нас вечно пытаются бороться с опасными явлениями какими-то полумерами, - говорит специалист. - Например, составили в МВД список потенциально опасных пород собак (см. «Кстати»). А зачем? Все собаки потенциально опасные, если они не получили должного воспитания и находятся в руках идиота. Вы таких наверняка видели: выходит во двор с огромным псом, которого из-за своей лени и глупости никогда не дрессировал, и считает себя хозяином жизни. Сейчас за выгул без намордника и поводка можно схлопотать штраф в 2 тысячи рублей. А что это такое? В Москве это один раз в магазин сходить за хлебом. К тому же, никто эти штрафы не собирает. У полиции, как нам объясняют, не доходят руки. Послушайте, в цивилизованном мире все уже давно придумали. Почему во многих странах Европы нет запретов на выгул собак в парках и прочих общественных местах? Потому что там за каждое нарушение светит гигантский штраф, который не просто на бумаге существует, его реально придется платить.

Словом, кинолог твердо считает, что штрафы нужно увеличивать.

Нужно обязать всех владельцев проходить курсы «Собака в городе». Их проводят кинологические клубыФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вышел с псом без поводка и намордника. Плати 100 тысяч рублей. Твоя собака на кого-то напала? Плати 500 тысяч, - продолжает Карапетянц. - Когда человека его же безалаберность будет жестко бить по карману, он только тогда станет соблюдать правила. Понимаете, все начинается с мелочи. У нас штрафы за то, что собака нагадила на газоне, тоже существуют. Но никто никого не штрафует. Я знаю швейцарский опыт. Там полицейский мотивирован сбором таких штрафов, потому что в том числе из них формируется его жалование. Увидел кучку, взял пробу - у них там с собой специальные пробирки - отдал в лабораторию. И в лаборатории, представьте себе, по базе ДНК выясняют, какая собака оставила этот «след». Потому что там когда ты заводишь собаку, ты обязан поставить ее на учет и сдать образцы ДНК. И человеку, который не убрал фекалии своего песика с газона, приходит по почте штраф в 5 тысяч евро. Разумеется, во второй раз он такой промашки уже не допустит. У нас часто принимают правильные законы, но забывают дополнить их подзаконными актами: кто в итоге отвечает за регулирование этого закона. Надеюсь, что-то изменится.

КСТАТИ

В этом году в МВД утвердили список потенциально опасных пород собак. Этот перечень - поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», который вступит в силу с 1 января 2020 года. 12 пород и их метисы по свидетельству экспертов МВД являются «генетически детерминированными качествами агрессии». А потому гулять с ними по улице без намордника запрещено. По российским законам за нарушение могут оштрафовать на 2 тысячи рублей.

Кто в списке? Американский бандог, бэндог, питбульмастиф, амбульдог, булли кутта, бразильский бульдог, гуль донг, северокавказские собаки, волкособы и волко-собачьи гибриды, акбаш, бульдог алапахский чистокровный, гибрид волка и метисы (помеси) перечисленных пород.

ВАЖНО!

Что сейчас грозит владельцам собак, нападающих на людей?

- Нарушение правил выгула собак (в том числе появление в общественных местах без поводка и намордника) - штраф до 2000 руб.

- Появление без поводка и намордника в природных и природо-охранных зонах - штраф 2000-3000 руб.

- Нападение собаки на чужое домашнее животное (с его увечьем или гибелью) - штраф 4000-5000 руб.

- Нападение собаки на человека с причинением по неосторожности вреда здоровью легкой и средней тяжести - штраф 4000-5000 руб. (если тяжкий вред - заводится уголовное дело).

- Натравливание собак на людей и животных - штраф 2000-5000 руб.