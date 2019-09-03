Тбилиси: Подальше от Москвы, поближе к краху

В самом конце августа на международном форуме во Франции президент Грузии Саломе Зурабишвили разразилась очередным выступлением, в котором метала громы и молнии в адрес России.

- Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России, - заявила она, подчеркнув, что Москва пытается ограничить возможность Тбилиси развиваться по европейскому пути, но Грузия превыше всего желает вернуться в Европу. Вот это «вернуться в Европу» звучит особенно смешно, словно бы Грузия там когда-то была.

Впрочем, для уроженки Франции, наверное, такие высказывания можно посчитать простительными. Как и полное незнание реалий страны, которой она руководит. Но ведь она не просто заезжая иностранка, а руководитель страны, каждое слово которой имеет далеко идущие последствия. Может быть, стоит ей объяснить, как дела обстоят на самом деле? Чтобы ни себя на посмешище ни выставляла, ни страну в тупик не загоняла, как некоторые из ее предшественников.

ЭКОНОМИКА В РЕЗКОМ ПИКЕ

Понимает ли госпожа Зурабишвили, к чему она призывает, говоря о необходимости ослабить экономические связи между Россией и Грузией? Россия на протяжении ряда лет входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии, а по итогам 2018-го вышла на второе место для Грузии по этому показателю. Товарооборот составил 1,3 млрд. долларов США. А экспорт грузинских товаров в прошлом году превысил 398 млн долларов. И в этом году экспорт мог бы и еще вырасти (только за первый квартал он достиг почти 111 млн долларов), если бы горячие грузины не устроили этим летом антироссийские выступления, после которых Россия прекратила авиасообщение с Тбилиси, а российские туристы отменили 80% брони в грузинских отелях. И это при том, что туризм можно с полным правом считать важнейшей отраслью грузинской экономики – в прошлом году Грузия получила 3,2 млрд. долларов доходов, и это при том, что весь бюджет страны ненамного больше – $4,7 миллиарда.

При этом госпожа президент каким-то образом сумела подзабыть, как на Грузии уже однажды сказалось ухудшение экономического сотрудничества с Россией. После грузино-осетинского конфликта и операции по принуждению Грузии к миру ВВП страны за год упал с 13 до 11 млрд. долларов, а этот показатель на душу населения с 2959 долларов до 2515 за этот временной период. Параллельно экспорт Грузии в Россию снизился с 65,4 млн долларов США в предвоенном 2007-м до 26 миллионов в 2009-м.

Россия и Грузия закрыли авиасообщениеФото: Иван ВИСЛОВ

Все последующие годы, когда экономические отношения с Тбилиси с Москвой стали налаживаться, грузинская экономика демонстрировала рост, и весьма неплохой. Бизнес и жители страны в реальности убедились, что дивидендов от сотрудничества с ЕС можно ждать до бесконечности, но все, по большей части, будет ограничиваться обещаниями, а вот от выхода на российский рынок и люди, и страна в целом получают настоящие, а не мифические выгоды. Тем же безвизовым режимом с Евросоюзом за все годы его действия воспользовалось не более 10% населения, и то в Брюсселе постоянно угрожают пересмотреть это соглашение из-за многочисленных нарушений гражданами Грузии правил пребывания в ЕС. Но руководство Грузии как будто попало под гипноз, заменив разум стереотипными мантрами.

А ВЕДЬ ЭТО ЕЩЕ НЕ ДНО...

- Экономические санкции России были направлены на то, чтобы изменить выбранный нами путь, но они не сработали. Война 2008 года была попыткой России изменить нашу стратегическую, прозападную ориентацию. Мы видим, что эта попытка не имела успеха, - заявила Зурабишвили все в той же речи. На той же неделе первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили назвала Россию «врагом», который держит ее страну «в постоянном напряжении». А госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия якобы пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния». Просто какие-то амазонки-воительницы! Словно бы им кто-то отшиб не только историческую память - об инициаторах войны 2008 года, когда показавший себя настоящим маньяком Михаил Саакашвили устроил кровавую бойню, за что и был наказан быстро и жестко, - но и память недавнюю, о событиях полугодовой или хотя бы двух-трехмесячной давности.

Трудно себе представить, сколь бы тяжелыми оказались последствия в случае расширения Россией мер в ответ на недружелюбное поведение Тбилиси. Таких, например, как приостановка закупок грузинской сельхозпродукцииФото: ТАСС

Между тем, даже летнего ожидания ухудшения отношений Грузии с Россией, когда вся республика гадала, будет ли Москва в ответ на русофобские выступления вводить более тяжелые санкции или ограничится только отменой авиасообщения и предупреждениями российским туристам, хватило для того, чтобы курс местной валюты к доллару упал с 2,76 до 2,9 лари за доллар. Трудно себе представить, сколь бы тяжелыми оказались последствия в случае расширения Россией мер в ответ на недружелюбное поведение Тбилиси. Таких, например, как приостановка закупок грузинской сельхозпродукции, вин и минеральных вод, запрет денежных переводов в Грузию из России. Только это способно привести к недополучению Грузией 1,5 млрд долларов, а это около 10% всего ВВП страны. Для Грузии, 40% населения которой заняты в сельском хозяйстве, это стало бы настоящей катастрофой в силу эффекта домино. Ведь переориентировать продукцию на другие рынки, в частности, в Европу, а тем более, поставить ее туда оперативно практически невозможно (попытки предпринимались тем же Саакашвили, но результаты оказались, мягко говоря, неблестящими). И, скажем честно конкурентоспособных товаров у Грузии для европейского рынка практически нет, как и свободных ниш там.

А есть ведь еще и другие меры.

Иностранные инвесторы в страну идут тоже не очень охотно. Страна политически нестабильна, с территориальными претензиями. Ей и в долг-то начали давать в последние годы гораздо менее охотно. Хотя процесс заимствований и продолжается. С 2014-го до 2019-го валовой внешний долг страны вырос на почти 4 млрд. долларов и составил почти 18 миллиардов, что уже превышает ВВП страны за прошлый год. А уровень международной инвестиционной позиции (МИП) достиг рекордного для страны показателя в минус 23,5 млрд. долларов США.

На этом фоне все последние заявления руководства Грузии о том, что Россия должна изменить отношение, Россия должна вернуть, Россия должна, дескать, и то, и это смотрятся смешно и нелепо. Никаких положительных результатов такое нагнетание истерики не несет, а вот негативные последствия для Грузии и ее населения могут оказаться весьма значительными.