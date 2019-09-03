В Кубинке мужчина стрелял из пистолета по играющим во дворе детям

Вопиющий случай произошёл в одном из дворов города Кубинка в Подмосковье вечером 25 августа. На площадке во дворе 8 дома, расположенного на улице Нарофоминское шоссе, как обычно, играли дети. Это был воскресный вечер и на площадке собралось много малышей из соседних домов, родители отдыхали на лавочках, наблюдая за детьми. Около 20.30 идиллию нарушили звуки выстрелов, и 6-летняя Маша (имя изменено) схватилась за голову и заплакала. Все были напуганы.

— Мы сразу вызвали полицию и смогли узнать человека, который этим занимается. Слава богу, у дочери травма не серьёзная, слегка задело. Теперь им в органах занимаются, — рассказала kp.ru мать пострадавшей девочки Александра.

Установить личность стрелка удалось довольно быстро, им оказался 33-летний Жахонгир Джумаев. Мужчина стрелял прямо из окна квартиры, в которой проживал, в качестве оружия он использовал пневматический пистолет Макарова. Полицейские уверены, что выстрелов было как минимум 4. Зачем Жагонхир стрелял в детей пока неизвестно. Но известно, что по факту его действий уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".