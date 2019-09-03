Врач рассказал, чем опасно наращивание ресниц

Наращивание ресниц - настоящий косметологический хит. Недорогая процедура позволяет любой девушке и женщине стать обладательницей роскошных пышных, густых и длинных ресниц. К тому же, их не нужно подкрашивать каждое утро и на море и бассейне они не «потекут» ручьями туши.

Между тем, процедура эта вовсе небезопасна, сообщает британское издание The Sun. Врач-офтальмолог, хирург из клиники Кадоган Клиник Елизабет Хоукс заявила, что с ростом популярности наращивания повысилось и число глазных инфекций. Среди наиболее частых заболеваний, вызванных наращиванием, - блефарит (воспаление век). По мнению доктора, это связано со скоплением бактерий на искусственных ресницах.

Врач также напомнила, что ресницы выполняют защитную роль и препятствуют попаданию инфекции, пыли или химических веществ на слизистую глаза. И если на искусственных волосках размножились бактерии, они могут попасть в глаз, слезные железы. А также привести к выпадению натуральных ресниц у модницы.

Для того, чтобы снизить риск развития блефарита, Элизабет Хоукс советует удалять макияж аккуратно. При этом глаз должен быть закрыт, что предотвратит попадание в него инородных частиц. Если вы используете контактные линзы, не забудьте предварительно их извлечь из глаза. Отучайтесь от привычки тереть глаза - это может привести к тому, что занесете инфекцию или даже повредите роговицу.