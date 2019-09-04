Ученые: физнагрузки работают как лекарство против рака

В австралийском городе Перт работает Центр лечения рака, где впервые в мире пациентам наряду с химио и лучевой терапией стали прописывать… физические упражнения. Об этом уникальном подходе снят документальный фильм «Упражнения и рак» (Exercise & Cancer). А кроме этого есть немало наблюдательных исследований и экспериментов - как на людях, так и на подопытных животных. Все они показывают: разумные и правильно подобранные физнагрузки способны стать мощным оружием в борьбе с самыми разными онкологическими заболеваниями.

ЗАЩИТА ОТ РАКА ЛЕГКОГО, ПЕЧЕНИ И ПИЩЕВОДА

В 2016 году в журнале Американской медицинской ассоциации было опубликовано крупное международное исследование. Ученые проанализировали образ жизни более чем 1 млн 400 тысяч мужчин и женщин из США и Европы. Учитывали возраст, пол, индекс массы тела, курение, физическую активность и - онкологические заболевания. Выяснилось: даже независимо от курения (!) заболеваемость разными видами рака оказывается ощутимо ниже среди тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями. В частности, исследование показало, что благодаря физнагрузкам снижается риск заболеть:

- аденокарциномой пищевода (распространенная разновидность рака пищевода) - на 42%. То есть, условно, если из 100 человек, ведущих сидячий образ жизни, такая опухоль разовьется у 10-ти, то среди физически активных людей заболеют максимум 5 - 6;

- раком печени - на 27%,

- раком легкого (стоит на первом месте среди причин смертности у мужчин в России и многих странах мира) - на 26%,

- раком почки - на 23%.

ОПУХОЛЬ УМЕНЬШАЕТСЯ ВДВОЕ

Датские исследователи поставили опыты на мышах. Одну группу сажали в клетку, где можно было бегать во вращающемся колесе, а второй не давали доступа к «тренажеру». Эксперимент провели на мышах с пятью в разными видами рака - печени, легкого, кожи и др. Во всех случаях после регулярных физнагрузок происходило сокращение размера опухолей. Причем, больше чем вполовину - на 61 - 67 процентов! В то время как у мышей, находившихся в покое, улучшений не было.

- Могу точно сказать: у людей, больных раком, шансы выжить повышаются как минимум вдвое, если пациенты регулярно занимаются физическими упражнениями, - рассказывает в австралийском документальном фильме «Упражнения и рак» профессор Роберт Ньютон. - И еще, что очень важно, физнагрузки помогают улучшать качество жизни и уменьшать побочные эффекты химиотерапии и лучевой терапии.

В центре лечения рака, которым руководит доктор Ньютон, заметили, что физические занятия позволяют пациентам:

- укреплять кости (они сильно страдают, в частности, при гормональном лечении рака простаты и других онкозаболеваний);

- сохранять и даже наращивать мышечную массу, которая так же падает при лечении многих видов рака;

- поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы;

- улучшать сон, аппетит, снижать тревожность и уменьшать проявления депрессии.

Физнагрузки работают как лекарство против ракаФото: Алексей БУЛАТОВ

В ЧЕМ СЕКРЕТ?

- Научные исследования показали, что во время физнагрузок у нас в организме происходят буквально фантастические изменения в работе иммунной системы, - говорит профессор Ньютон. - У тех же мышей в опухолях после физических упражнений резко повышалась концентрация иммунных клеток-киллеров, уничтожающих раковые клетки. То есть, фактически получается, что благодаря физнагрузкам тело животного или человека создает собственное лекарство, убивающее рак!

Ученым удалось выяснить некоторые подробности этого спасительного механизма. Во время физических упражнений в мышцах вырабатываются определенные сигнальные молекулы под названием Интерлейкины-6. Они активируют клетки иммунной системы, которые, в свою очередь организуют поиск опухолевых клеток, атаку на них и уничтожение опасных новообразований. Это важно как для больных, так и для здоровых людей - в качестве мощного средства профилактики рака. Ведь «бракованные» опухолевые клетки постоянно образуются в организме у всех нас, и от способности иммунитета вовремя находить и убивать их зависит, разовьется ли опухоль, поясняет доктор Ньютон.

Кроме того, физнагрузки в целом улучшают приток крови с иммунными клетками ко всем органам. А когда больной проходит курсы химио или лучевой терапии, то благодаря усилению кровотока улучшается доступ препаратов к опухолям и повышается эффективность лечения. Поэтому в австралийском центре лечения рака специально разработанные физические упражнения, как правило, назначаются пациентам непосредственно перед или сразу после сеанса химиотерапии либо облучения.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько и чем нужно заниматься?

Австралийские врачи, которые впервые ввели физнагрузки в состав методики лечения рака, подчеркивают: с больными должен работать врач-физиолог (в России аналогичные функции исполняет врач лечебной физкультуры). Специалист учитывает состояние суставов, мышц, сердечно-сосудистой системы, плотность костей и т. д. И обязательно - особенности действия препаратов. Например, химиотерапия нередко становится серьезной нагрузкой на сердце, поэтому дополнительные физнагрузки должны быть очень щадящими.

Что касается людей, не имеющих онкологического диагноза, то для профилактики рака нужны разумные физнагрузки, которые подбираются в зависимости от возраста человека, рассказал недавно заместитель министра здравоохранения России, кандидат медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Салагай.

- Людям от 18 до 64 лет рекомендуется не менее 150 минут умеренных физнагрузок в неделю, или по 30 минут 5 дней в неделю. Либо - не менее 75 минут высокоинтенсивных физнагрузок, то есть по 15 минут в день 5 дней в неделю.

Чтобы определить интенсивность физнагрузок, используйте формулу расчета оптимального пульса: 220 минус ваш возраст. Полученную цифру умножаем на 0,65 - это пульс при умеренной нагрузке; умножаем на 0,8 - пульс при интенсивной физнагрузке. Если выше — уже чрезмерная нагрузка, неблагоприятная для сосудов и сердца.

! Напомним: к аэробным физнагрузкам относятся, например, ходьба быстрым шагом, скандинавская ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах, коньках, игра в бадминтон, баскетбол, теннис и т. п.

Также нужны силовые упражнения для укрепления мышц. Это могут быть занятия на специальных тренажерах в спортзале либо силовые упражнения с собственным весом: отжимания, приседания, подтягивания.

- Для людей старше 65 лет физическая нагрузка должны быть более умеренной. И желательно, чтобы она сочеталась с каким-то приятным времяпрепровождением, - советует Олег Салагай. - Например, это может быть прогулка пешком или на велосипеде, работа по дому, запланированные упражнения в составе ежедневных тренировок. Рекомендуются те же 150 минут аэробной умеренной физической активности в неделю или, как минимум, 75 минут интенсивной физической активности в неделю. При этом обязательно нужно учитывать имеющиеся хронические заболевания, состояние сердечно-сосудистой системы и суставов. В идеале - подобрать упражнения с врачом лечебной физкультуры.

Людям старшего возраста, у которых есть проблемы с подвижностью, нужно стараться не менее 3 дней в неделю уделять внимание физическим упражнениям для улучшения равновесия и профилактики падений - это самые частые проблемы в пожилом возрасте, напоминает Салагай. Также не менее двух дней в неделю рекомендуются занятия, направленные на укрепление мышц (мышечная масса падает с возрастом).

! Чтобы грамотно подобрать такие упражнения с учетом состояния организма можно обращаться бесплатно по полису ОМС в центры здоровья, которые работают во всех регионах страны (полный список адресов - на портале www.takzdorovo.ru

В ТЕМУ

Сидячий образ жизни врачи считают одной из главных угроз для здоровья человечества сегодня. По научным данным до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% случаев ишемической болезни сердца связано с нехваткой физической активности, подчеркивает замминистра здравоохранения Олег Салагай.