Дмитрий Певцов: «Сталин — величайший человек в истории России»

Театр «Ленком» открыл 93-й сезон. В этом году на сборе труппы не было худрука, народного артиста СССР Марка Захарова. Марк Анатольевич еще находится в Боткинской больнице. Две недели назад он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. И пока не восстановился. Но как только он выйдет на работу, начнутся репетиции нового спектакля в его постановке. Это сценическая фантазия с элементами реализма по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина и сценарных разработок самого Марка Захарова, а также на основе документальных источников. Премьера запланирована на 2, 3 декабря.

О чем будущий спектакль, как мы поняли, не знают даже актеры, в нем занятые: Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин… Правда известно, что Певцов будет играть Сталина.

- Иосиф Виссарионович — один из величайших людей в истории России, - рассказал о своем отношении Дмитрий Певцов. - При Сталине началось строительство сильного государства. Даже Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой».

Александр ЗбруевФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком.

Но Сталин, как мы поняли, не главный герой этой пьесы. Главные герои — путешественники во времени, которые попадают в кабинет к Иосифу Виссарионовичу.

О других планах театра рассказал его директор Марк Варшавер. «Ленком» сыграет свой легендарный спектакль «Юнона и Авось» на сцене МХАТ им.Горького. Экономически это выгодно, посколько мхатовский зрительном зале в два раза больше ленкомовского. Соответственно — и сборы должны быть большими.

21 октября пройдет вечер памяти Николая Караченцова, уже откликнулись многие драматические и эстрадные артисты.