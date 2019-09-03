2019-09-03T18:18:58+03:00
Происшествия

Задержана преступная группа, легализовавшая в Москве 1000 мигрантов

Организаторы получили условные и реальные сроки
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Организаторы и участники преступной группы, которая жила в Москве за счет канала незаконной миграции уже осуждена. Фото: Александр Рюмин/ТАССОрганизаторы и участники преступной группы, которая жила в Москве за счет канала незаконной миграции уже осуждена. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Сотрудники ФСБ России по городу Москве и Московской области выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Московского региона.

- В отношении задержанных граждан России Багдасарян А.Г., Алиева Б.Г и гражданина Республики Азербайджан Ахматова А. сотрудниками СЧ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Они причастны к легализации более 1000 иностранных граждан, - сообщили в ФСБ России.

Организаторы и участники преступной группы, которая жила в Москве за счет канала незаконной миграции уже осуждена. Коптевский районный суд столицы приговорил Ахмадова к 2 годам лишения свободы. Багдасарян получил 3 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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