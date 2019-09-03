2019-09-03T18:27:47+03:00
Экономика

Скидки в магазинах продавцам становятся не по карману

Эксперты уверены, супермаркеты в борьбе за покупателя уперлись в потолок по масштабам акций и распродаж
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Сегодня считается немодно и даже неправильно покупать без скидок и без купонов. Этим стали «грешить» даже богатыеСегодня считается немодно и даже неправильно покупать без скидок и без купонов. Этим стали «грешить» даже богатыеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Охота за желтыми или ценниками стала обычным явлением.Большинство супермаркетов конкурируют между собой благодаря ежедневным промоакциям. Но эксперты предупреждают — нельзя покупать все по скидкам, и скоро магазины могут постепенно отказаться от них.

И это при том, что все последние годы объемы продаж товаров повседневного спроса (то есть ассортимент обычного супермаркета у дома: продукты, бытовая химия) по акциям растут. Сейчас это больше половины товаров в средней тележке.

- Доля продаж по промоакциям в денежном выражении составила 51% (в 2018-м — 49%, в 2017-м — 42%), - подсчитали аналитики компании Nielsen Россия. - В натуральном выражении доля промопродаж — 51% (в 2018-м - 50%, в 2017-м - 45%). Средний размер скидки — 25%.

Из продуктов по акциям чаще всего закупаются шоколадками, творожками и растворимым кофе, а из непродовольственных товаров — стиральным порошком и средствами для мытья посуды.

Однако в этом году рост покупок всякого добра со скидками почти замер. По мнению аналитиков Nielsen, причина в том, что самые популярные товары достигли потолка своих продаж. Означает ли это, что эра скидок начинает уходить в прошлое?

Специалисты говорят об изменившихся покупательских привычках россиян. Если раньше закупались в одном супермаркете на неделю, то сейчас заезжаем в несколько магазинов, выбирая, где скидки «пожирнее».

- Но нельзя 100% товаров покупать со скидками, - подчеркивает заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. - Надо понимать, что промоакции бесплатными не бывают. За них платит либо производитель, либо торговля, либо покупатель. Торговым сетям сейчас важно выжить и вряд ли они откажутся от такой маркетинговой политики, пока не повысится покупательная способность.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что доля проданного по скидкам достигла некого предела и дальше расти попросту некуда.

- Возможно, это некий баланс, - говорит Карпов. - До бесконечности расти невозможно. Сегодня считается немодно и даже неправильно покупать без скидок и без купонов. Этим стали «грешить» даже богатые. Заметьте, уже нет анекдотов по «новых русских», купивших подороже. Экономят и ориентируются на дешевизну товара более 80% потребителей. У нас теперь западная модель потребления, когда никто не стесняется вырезать купоны из газеты или находить их в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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