В День знаний московские школьники помогли «необучаемым» детям сесть за парты
Для тысяч школьников по всей стране прозвенел первый звонок. Но не все семилетки волновались перед линейкой, робко прятались за огромными букетами, собирали портфели... Для кого-то школа - не долгожданное волнительное событие, а настоящий вызов. Детей с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП долгие годы считали «необучаемыми», не принимали в обычные школы.
- Считалось: зачем учить человека, который не держит ручку, не пользуется речью и вообще ведет себя странно? Но образование это не только знания, но и общение, друзья. Это шанс на достойную жизнь, а она должна быть у каждого, независимо от его состояния, – говорит исполнительный директор Центра лечебной педагогики «Особое детство» Дарья Бережная. – Чтобы учиться и развиваться, детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями нужна специальная поддержка.
В Центре особенным детям помогают подготовиться к школе: через игру и терапевтические занятия ребят шаг за шагом знакомят их с тем, что такое урок, домашнее задание, как общаться с учителями и одноклассниками. Центр «Особое детство» был создан еще в 1989 году по инициативе родителей и специалистов для помощи детям с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, ДЦП, с тяжелыми и множественными нарушениями развития... Каждый месяц на занятия сюда ходят около 400 детей, еще 100 семей получают бесплатные консультации специалистов.
Подготовить особенных учеников к занятиям вот уже четвертый год помогают их сверстники. Благотворительная акция «1 сентября – Особый день!» в этот раз прошла в шести столичных школах.
Как сообщает портал "Открытые НКО", ученики и родители собрали 624 450 рублей в пользу подопечных центра. На эти средства семь воспитанников смогут до конца 2019 года посещать занятия в группах подготовки к школе, чтобы в следующем сентябре сесть за парту вместе со всеми.
К акции присоединились Европейская гимназия, Новая школа, Хорошкола, Школа-Мастерская (1-3 классы), а также школы №1514 (3 класс) и №1811.
Фото: пресс-служба Центра лечебной педагогики «Особое детство»
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ИСТОЧНИК KP.RU