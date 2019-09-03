2019-09-03T19:14:22+03:00
Общество

В День знаний московские школьники помогли «необучаемым» детям сесть за парты

Более 600 тысяч рублей собрали в шести школах. Благодаря этим средствам дети с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП смогут в следующем сентябре присоединиться на линейках к своим сверстникам
Ольга БОРСКАЯНаталья ХОДНЕВА
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Подготовить особенных учеников к занятиям вот уже четвертый год помогают их сверстники.Подготовить особенных учеников к занятиям вот уже четвертый год помогают их сверстники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для тысяч школьников по всей стране прозвенел первый звонок. Но не все семилетки волновались перед линейкой, робко прятались за огромными букетами, собирали портфели... Для кого-то школа - не долгожданное волнительное событие, а настоящий вызов. Детей с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП долгие годы считали «необучаемыми», не принимали в обычные школы.

- Считалось: зачем учить человека, который не держит ручку, не пользуется речью и вообще ведет себя странно? Но образование это не только знания, но и общение, друзья. Это шанс на достойную жизнь, а она должна быть у каждого, независимо от его состояния, – говорит исполнительный директор Центра лечебной педагогики «Особое детство» Дарья Бережная. – Чтобы учиться и развиваться, детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями нужна специальная поддержка.

В Центре особенным детям помогают подготовиться к школе: через игру и терапевтические занятия ребят шаг за шагом знакомят их с тем, что такое урок, домашнее задание, как общаться с учителями и одноклассниками. Центр «Особое детство» был создан еще в 1989 году по инициативе родителей и специалистов для помощи детям с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, ДЦП, с тяжелыми и множественными нарушениями развития... Каждый месяц на занятия сюда ходят около 400 детей, еще 100 семей получают бесплатные консультации специалистов.

Подготовить особенных учеников к занятиям вот уже четвертый год помогают их сверстники. Благотворительная акция «1 сентября – Особый день!» в этот раз прошла в шести столичных школах.

Как сообщает портал "Открытые НКО", ученики и родители собрали 624 450 рублей в пользу подопечных центра. На эти средства семь воспитанников смогут до конца 2019 года посещать занятия в группах подготовки к школе, чтобы в следующем сентябре сесть за парту вместе со всеми.

К акции присоединились Европейская гимназия, Новая школа, Хорошкола, Школа-Мастерская (1-3 классы), а также школы №1514 (3 класс) и №1811.

Фото: пресс-служба Центра лечебной педагогики «Особое детство»

Фото: пресс-служба Центра лечебной педагогики «Особое детство»

Еще больше новостей о благотворительности и волонтерстве - на портале Открытые НКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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