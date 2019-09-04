Просветительский проект «Великие умы России»

Цель акции – популяризация знаний о достижениях отечественной науки и ее величайших представителях, формирование интереса к науке и истории у молодежи, а также воспитание патриотизма у юных россиян. В коллекцию «Великие умы России» вошли книги о таких ученых, как: М. Ломоносов, М. Келдыш, С. Прокудин-Горский, А. Попов, А. Александров, А. Чохов, И. Мечников, А. Туполев.

«Я очень рада, что общество «Знание» участвует в этом просветительском проекте, – поделилась Председатель Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации, член центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор педагогических наук, кандидат исторических наук Любовь Николаевна Духанина. – Я считаю, что прочитать эти художественные, великолепно иллюстрированные книги, рассказывающие о науке и ученых, лучше в школьном возрасте. Это позволяет узнать историю своей страны, отечественной науки и техники, сблизиться с гениями, научиться самостоятельности, целеустремленности, развивать творческие способности, ощущать свою суть и, наконец, выбрать свой жизненный путь».

5 сентября Российское общество «Знание» передаст в дар 2 000 книг энциклопедии «Великие умы России» в 23 библиотеки города Москвы. Торжественное вручение книг состоится в Центральной детской библиотеке №152 в 12:00. Это мероприятие ознаменует собой старт просветительской акции, которая вскоре охватит всю страну.

Также в ближайшее время более 6 000 книг будут переданы в региональные отделения Российского общества «Знание», руководители которых передадут энциклопедию библиотекам страны.

Свои экземпляры энциклопедии скоро получат:

• Ивановская область

• Псковская область

• Ростовская область

• Саратовская область

• Тверская область

• Сахалинская область

• Мурманская область

• Ставропольский край

• Волгоградская область

• Калужская область

• Липецкая область

• Новгородская область

• Краснодарский край