Советы «Лаборатории Касперского» для родителей

Заведите вместе с ним аккаунт в соцсети, почте, игровом сервисе

Покажите, что он может получить, грамотно проводя время в онлайне: посмотреть интересные видео, послушать музыку, получить доступ к лучшим произведениям литературы и многое другое.

Расскажите об онлайн-угрозах

Не стоит пугать - лучше объяснять на понятном для него языке. Ребенок не должен стесняться обращаться к родителям в непонятной ситуации, например, если встретит контент, который не соответствует его возрасту.

Объясните элементарные правила онлайн-безопасности

• не переходить по сомнительным ссылкам в соцсетях и мессенджерах;

• не делиться большим количеством информации о себе;

• не скачивать фильмы и программы на сомнительных ресурсах;

• не общаться с незнакомцами;

• использовать для своих аккаунтов сложные пароли и периодически менять их.

Договоритесь об основных правилах поведения

Например, не пользоваться гаджетом во время обеда, играть в онлайн-игры только 1 - 2 часа в день, не сидеть с телефоном после 22.00. Лучше, если эти правила будут соблюдать все члены семьи, ведь дети во многом ориентируются на взрослых.

Расскажите о кибербуллинге

Важно донести до ребенка, что он не виноват, если его стали травить в интернете. Объясните ему, как действовать в такой ситуации:

• не отвечать на травлю, безразличие - самый верный способ свести травлю на нет;

• добавить обидчиков в черный список в соцсети или чате;

• пожаловаться на обидчиков администраторам социальной сети;

• рассказать о случившемся родителям;

• постараться переключиться на другие дела и отвлечься.

Установите на гаджеты специальную программу родительского контроля

И расскажите ребенку об этом. Это особенно актуально, когда он только начнет познавать цифровой мир самостоятельно. Важно объяснить сыну или дочери, что это делается для того, чтобы помочь исследовать интернет безопасно, а не для того, чтобы чрезмерно контролировать.