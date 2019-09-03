2019-09-03T20:20:54+03:00
Звезды

«Пугачева благословила!»: Лобода объяснила, как стала преемницей Примадонны

Реакция публики на выступление Лободы на «Новой волне» оказалась неоднозначной
Игорь ПОЛЯКОВ
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Лобода объяснила, как стала преемницей ПримадонныЛобода объяснила, как стала преемницей ПримадонныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как уже писала «КП», шумиха вокруг новой преемницы Аллы Пугачевой началась после того, как Светлана Лобода выложила в своем Инстаграме совместное видео с Примадонной.

На кадрах из соцсетей Алла Борисовна благословляет Лободу словами из своей давней песни:

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Алла Борисовна благословила
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— Живи спокойно, страна. У тебя есть еще одна! — И при этом показывает на смущенную Светлану.

А тут еще к «Новой волне» Лобода записала кавер этой нетленки.

Мнения разделились. Поклонники Пугачевой шумят, дескать, рановато Лободе такие песни петь, масштаб пока не тот. И вообще, мол, Пугачеву не превзойти. Другие же восхищаются интересной аранжировкой хита АБ и тем, как блистательно и ярко Светлана его исполнила.

К «Новой волне» Лобода записала кавер на песню Пугачевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К «Новой волне» Лобода записала кавер на песню ПугачевойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Это было мощно! — похвалила певицу продюсер Яна Рудковская.

Филипп Киркоров и Максим Галкин тоже поспешили одарить Лободу лайками.

— Ну, давай и дальше свети! — подбодрила Лободу Алла Борисовна в комментариях к ее посту в Инстаграме.

Алла Пугачева - Живи спокойно, Страна ("С Днем рождения, Алла!", 15.04.2009 г.)..

Светуня, ты супер! Спасибо тебе, что ты одна такая! — написал в инстаграме Светлане автор песни маэстро Игорь Крутой.

А потом поклонники Лолиты подлили масла в огонь, заметив, мол, лучше бы песню Пугачевой спела Милявская. Лолита лишь отмахнулась: «Нет. Мне пока рано петь такие песни!»

Светлана Лобода - Живи спокойно, страна. Новая Волна 2019 (репертуар Аллы Пугачевой, Игорь Крутой)..

Уговорил Крутой

В шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» Лобода наконец рассказала, почему решилась на такую громкую и неоднозначную премьеру.

- Алла Борисовна благословила, - призналась Светлана. - Я сначала не хотела, не решалась. Игорь Яковлевич меня уговаривал спеть эту песню на его юбилейном вечере на «Новой волне». Рассказала о своих сомнениях Алле Борисовне. А она меня спрашивает: «Светлана, почему вы смущаетесь петь эту песню? Значит: «Все люди как люди, а я суперзвезда», — вы считаете, это скромно, а здесь вам кажется, что в этом есть какое-то смущение!» И после этого я решила записать эту песню.

А вам какое исполнение этой песни ближе — Пугачевой или Лободы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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