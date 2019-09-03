2019-09-03T23:49:01+03:00
Звезды

Светлана Хоркина беременна: олимпийская чемпионка ждёт второго ребёнка

Спортсменка пришла с супругом на премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса»
Ирина ВИКТОРОВА
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Светлана ХоркинаСветлана ХоркинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Тёплым сентябрьским вечером знаменитости собрались на премьеру нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Перед началом просмотра артисты прошлись по красной дорожке, а потом обменивались новостями. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина обошла стороной вспышки фотокамер и отправилась сразу к кинозалу, где с удовольствием общалась с коллегами.

Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Прославленная гимнастка не случайно избегала повышенного внимания - Хоркина беременна и уже заметно, что мамой она станет совсем скоро. Светлана после завершения спортивной карьеры много работает: занимает высокие должности и на государственной службе, и передаёт свой спортивный опыт молодёжи. Так что Светлана в отличной спортивной форме, и даже на поздних сроках беременности подтянута, никаких отеков.

Фото: Ирина ВИКТОРОВА

Гимнастка пришла на премьеру с супругом и сыном от предыдущих отношений. Первенцу Хоркиной Святославу уже 14 лет. Супруг Светланы Олег Кочнев сейчас на госслужбе и несмотря на то, что он старше гимнастки - генеральская выправка скрывает разницу в возрасте. Пара зарегистрировала свои отношения восемь лет назад. 40-летняя Хоркина в этот вечер была на шпильках и в чёрном шифоновом платье свободного кроя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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