Светлана Хоркина беременна: олимпийская чемпионка ждёт второго ребёнка

Тёплым сентябрьским вечером знаменитости собрались на премьеру нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Перед началом просмотра артисты прошлись по красной дорожке, а потом обменивались новостями. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина обошла стороной вспышки фотокамер и отправилась сразу к кинозалу, где с удовольствием общалась с коллегами.

Прославленная гимнастка не случайно избегала повышенного внимания - Хоркина беременна и уже заметно, что мамой она станет совсем скоро. Светлана после завершения спортивной карьеры много работает: занимает высокие должности и на государственной службе, и передаёт свой спортивный опыт молодёжи. Так что Светлана в отличной спортивной форме, и даже на поздних сроках беременности подтянута, никаких отеков.

Гимнастка пришла на премьеру с супругом и сыном от предыдущих отношений. Первенцу Хоркиной Святославу уже 14 лет. Супруг Светланы Олег Кочнев сейчас на госслужбе и несмотря на то, что он старше гимнастки - генеральская выправка скрывает разницу в возрасте. Пара зарегистрировала свои отношения восемь лет назад. 40-летняя Хоркина в этот вечер была на шпильках и в чёрном шифоновом платье свободного кроя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Хоркина: «Я все время думаю, сколько еще не выиграла золотых медалей Олимпиады... А могла»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в гостях у «Комсомольской правды» представила свою новую книгу «Магия побед». А заодно рассказала как салон красоты ей принес золоту медаль, и раскрыла тайну одной фотографии (подробности)