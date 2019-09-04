История ВЭФ в цифрах и фактах

Нынешний форум – юбилейный. Мы решили подвести итоги предыдущих четырех мероприятий.

Первый Восточный экономический форум состоялся 3 – 5 сентября 2015 года

Времени на подготовку было немного – чуть больше трех месяцев (с момента указа президента РФ от 15 мая 2015 года).

Но, как отметили участники, это сделало форум самым неформальным из всех проводящихся в России.

Договоренности

Подписано 80 соглашений на 1,3 трлн рублей

Самые крупные:

«Роснефть» и Дальневосточный центр судостроения договорились о строительстве двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса;

«Роснефть» продала индийской ONGC 15% «Ванкорнефти». Сумма сделки – $1,27 млрд;

Газпром и Минвостокразвития договорились о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ);

ВТБ рефинансировал «РусГидро» долги «РАО ЭС Востока»;

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между «Росатомом» и правительством

Чукотки;

Инвестиционное соглашение между Минвостокразвития и УК «Колмар» по финансированию строительства горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

Актриса и зоозащитница Памела Андерсон, по ее собственному признанию, приехала на форум, потому что: «в этом месте собралось много людей, обладающих волей и властью, и у меня есть к ним важные вопросы»

Важные гости

Президент России Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

Участники

Более 2500 представителей власти и бизнеса из 32 стран, в том числе 550 журналистов.

Самые многочисленные делегации: Китай, Южная Корея, Япония.

Компании и организации, представленные на форуме, делают все, чтобы привлечь максимум внимания к своим стендам. Красивые девушки – это всегда беспроигрышный вариант

Второй Восточный экономический форум состоялся 2 – 3 сентября 2016 года

Организаторы учли опыт первого форума. Интерес к мероприятиям на площадке ВЭФ и тем возможностям, которые они дают, кратно возрос. Если на первый форум зарубежные инвесторы ехали, чтобы прозондировать почву, то на второй приехали уже с готовыми бизнес-планами.

Договоренности

Подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей

Самые крупные:

Соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития и «Сибур Холдингом». Объем инвестиций – 500 млрд рублей;

Соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и «Национальной химической группой». Объем инвестиций – 370,5 млрд рублей;

Соглашение о строительстве горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения между Минвостокразвития России и компанией «Полюс». Объем инвестиций – 98,5 млрд рублей;

Соглашение о реализации инвестпроекта «Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» между Минвостокразвития и компанией «Алроса». Объем инвестиций – 63 млрд рублей.

Важные гости

Президент России Владимир Путин, глава Южной Кореи Пак Кын Хе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Участники

3500 гостей и 1100 представителей СМИ из 56 стран.

Самые многочисленные делегации: Япония, Китай, Южная Корея.

«Инновации», «технологии», «перспективы» – эти слова звучат на ВЭФ все те четыре года, как он проводится. Поэтому неудивительно, что иногда с гостями мероприятия общаются не только люди, но и роботы

Третий Восточный экономический форум прошел 6 – 7 сентября 2017 года

По мнению организаторов, форум набрал полную мощность.

Договоренности

Подписано 217 соглашений на 2,5 трлн рублей

Самые крупные:

Соглашение между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и «Восточной нефтехимической компанией» о создании производств по выпуску моторных топлив Евро-5 и прочей нефтехимической продукции. Объем инвестиций – 630 млрд рублей;

Соглашение о строительстве Находкинского завода минеральных удобрений. Объем инвестиций – 387,7 млрд рублей.

Важные гости

Президент России Владимир Путин, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Участники

Более 6000 гостей из 60 стран, включая 1094 представителя СМИ.

Самые многочисленные делегации: Япония, Китай, Южная Корея.

Фотографии с красавицами, которые представляют на форуме лидеров российской экономики, – самый распространенный контент в соцсетях по итогам международного мероприятия

Четвертый Восточный экономический форум прошел 11 – 13 сентября 2018 года

И стал рекордным по числу заключенных соглашений.

Договоренности

Подписано 220 соглашений на 3,1 трлн рублей

Самые крупные:

«ГДК Баимская», KAZ Minerals PLC, правительство Чукотки и Минвостокразвития России подписали соглашение об освоении месторождений Баимской рудной зоны (Чукотский АО). Объем инвестиций – 360 млрд рублей;

Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке партии «Сухой Суперджет-100» на 210 млрд рублей;

«Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «КРДВ» договорились о создании комплекса по производству метанола и аммиака;

«НОВАТЭК», правительство Камчатского края и Минвостокразвития подписали соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке. Объем инвестиций – 69,5 млрд рублей;

Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве – для создания совместного предприятия в области социальной коммерции в России и СНГ.

Важные гости

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен.

Участники

Форум собрал 6000 гостей и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.

Самые многочисленные делегации: Китай, Япония, Южная Корея, Монголия, США, Великобритания.

В этом году, как и на прошлых форумах, на Русском острове открыта «Улица Дальнего Востока», где регионы презентуют свои достижения и богатства

ИТОГИ

Где обещанные заводы?

Главный вопрос, который задают скептики: «Форумы – это «поговорили и разошлись», а где реальные действия?». Восточный экономический форум отличает нацеленность на конкретный результат. Это не только количество заключенных соглашений, но и уже реализованные проекты, которые получили поддержку от государства. Вот какие итоги работы можно подвести в преддверии юбилейного ВЭФ.