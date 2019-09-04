Глава и основатель DNS Групп Дмитрий Алексеев: Чтобы Дальний Восток развивался, основным условием должно быть желание людей здесь жить

Компания DNS вошла в топ-10 крупнейших российских розничных сетей по выручке. За прошлый год оборот ретейлера по продаже компьютерной, бытовой и цифровой техники достиг 268,5 миллиарда рублей, подсчитали в Infoline. DNS регулярно попадает в списки Forbes и РБК. И это единственная крупнейшая федеральная сеть, которая управляется из Владивостока. Журнал «Дальневосточный прорыв» поговорил с основателем дальневосточного цифрового гиганта о том, легко ли управлять ретейл-империей с края страны, что помогло им выйти в лидеры, почему он убежден, что российские инвесторы лучше китайских, и как безопасно строить бизнес в нынешних реалиях.

МОЖНО ПОСТРОИТЬ СТЕНУ, НО ЛЮДИ ВСЕ РАВНО СБЕГУТ

– В пятый раз во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, где глава государства, вероятно, подпишет Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Как коренной дальневосточник и крупный бизнесмен, выделите самые острые проблемы региона, мешающие его развитию?

– Для того чтобы регион развивался, единственным и основным условием должно быть желание людей здесь жить. Можно строить стену, чтобы не сбежали, или подкупать население. Но все будет сводиться к тому, что люди либо выдумают способ, как из-за стены сбежать, либо будут стремиться к быстрой наживе, но рано или поздно сбегут все равно. И в последние годы мы видим, какой идет отток населения в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Чтобы население оставалось на Дальнем Востоке добровольно, должно быть хорошее соотношение между возможностью заработать и комфортом жизни.

– С комфортом вопрос сложнее. А как обстоят дела с заработками?

– С возможностью заработать не так все плохо. У Владивостока мощный потенциал для реализации проектов и амбиций. У нас есть логистика, у нас есть море, у нас есть порты, у нас рядом Азия. Средняя зарплата во Владивостоке по сравнению с общероссийской нормальная. Но есть огромная проблема – квартирный вопрос. В центре Владивостока стоимость квадратного метра перевалила за 200 тысяч рублей! Это московский ценник. Потому что ничего не строится. Для этого нужна согласованная работа бизнеса и государства.

50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАРК – НЕ ИНВЕСТИЦИЯ

– Как не строится? В вашей же группе компаний есть и строительный бизнес?

– Строительством мы занимаемся последние пять лет, как раз с первого ВЭФа, когда государство стало уделять серьезное внимание развитию ДВ. Многоэтажный дом мы уже умеем строить за полгода. Но, чтобы приступить к стройке, требуется два года на согласования, разрешения и прочие бумаги. Строить нужно много и быстро, но при нынешней системе госуправления это невероятно сложно.

– Как продвигается ваша работа по возрождению Нагорного парка во Владивостоке?

– Это не работа, это мое хобби. И это не инвестиция. Я просто хотел сделать доброе дело. Территория парка в запустении последние лет 30. Мы сделали проект, провели общественный конкурс, опросы граждан. Поверьте, нам все помогают. Но вот уже два года, как мы просто бьемся с системой. Государству не надо делать ничего, просто разрешить строительство.

– Настолько масштабный проект?

– Это не глобальная стройка. Чтобы сделать небольшое, но очень приличное место для отдыха горожан, нужно вложить 50 миллионов рублей. Там будет фонтан, дорожки для прогулок, видовая, спортивная, детская площадки. Но, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, понадобился год только на передачу земли из собственности федеральной в собственность субъекта России. И делалось это на самом высоком уровне, лично министром строительства Виталием Мутко.

ВСЕ, ЧТО СЕВЕРНЕЕ УССУРИЙСКА, ПРИГОДНО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАХТЫ

– Вернемся к способам остановить отток населения. Одна из причин побега дальневосточников на запад – дорогая жизнь.

– Да, у нас достаточно дорого жить. То, что в Центральной России стоит 100 рублей, во Владивостоке – 120 рублей. Цены – начиная с продуктов и заканчивая коммуналкой – не в пользу Владивостока. Есть и еще один фактор, погодный. Объективно на всем Дальнем Востоке можно жить только во Владивостоке и на юге Сахалина. В Хабаровске жить можно, но негуманно. Если в Приморье температуры примерно на уровне Москвы, то в Хабаровском крае существенно холоднее, чем на Аляске. А на Аляске живут только вахтовым методом.

– О том, что на Дальнем Востоке население должно быть сосредоточено в нескольких развитых городах, а на остальных территориях возможна только работа вахтовым методом, говорят и экономисты, принимавшие участие в составлении стратегии развития региона.

– Все, что севернее Уссурийска, пригодно для жизни только вахтовым методом. Если мы думаем не о людях-винтиках, командированных в эти регионы. Конечно, какая-то часть людей будет там жить, но это герои. Которым нужно поставить памятник. Но с точки зрения государственной политики пытаться оставлять людей в Магадане или Комсомольске-на-Амуре – желать им плохого. У города с населением меньше миллиона никаких шансов для встраивания в современную экономику просто нет. Такой город не может позволить себе ни развитую инфраструктуру, ни развитое образование, ни развитые технологии. У Владивостока пока 640 тысяч населения, но есть агломерация (Большой Владивосток: Артем, Уссурийск и Находка), которой нет ни у кого на ДВ.

МЫ НИКУДА НЕ УЕДЕМ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

– Вы не уехали с малой родины, как многие тысячи дальневосточников. Почему?

– Мы никуда не уедем и даже собираться не будем. Признаюсь, даже не было поползновений перевозить пункт управления в Москву. Мы действительно любим Приморье и Владивосток. Но страдаем от того, что могли бы сделать для столицы ДВ больше, тот же парк построить, но в нынешних реалиях это невероятно сложно.

– Удобно ли руководить федеральной сетью с самого края страны, в то время как большинство ваших конкурентов делают это из Москвы?

– Отнюдь. К примеру, «Магнит» успешно управляется из Краснодара. Управлять из региона – это нормально. Ненормально, что все управляется из Москвы. Безусловно, есть неудобства из-за той же разницы в часовых поясах, но трудности нас закаляют.

По версии агентства Infoline, компания DNS занимает 9 место в рейтинге крупнейших российских розничных сетей по выручке в 2018 году

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР СТРОИЛСЯ НАШИМИ РУКАМИ

– Как DNS удалось стать столь успешной всероссийской компанией?

– Повезло. Мы успели поработать на развитие в эпоху становления экономики потребления. Розничный сектор в стране не существовал, он развивался и строился нашими руками. А когда все вокруг стало цифровым, мы оседлали этот тренд. И мы лучше, чем игроки-москвичи, понимаем специфику работы в регионах.

– Есть ли у вас свои секреты ведения бизнеса? К примеру, как обойти проблемы с госструктурами?

– У нас нет секретов. Ужасы и трудности с госструктурами у нас иногда любят преувеличивать. Гармонии с госорганами можно достичь только в белой и прозрачной компании. Слава богу, в российской действительности это стало возможно. Сейчас идет много правильных процессов.

СПРАВКА

Дмитрий Юрьевич АЛЕКСЕЕВ родился в 1974 году во Владивостоке.

В 1996 году окончил факультет радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного государственного технического университета (теперь ДВФУ).

С 1998 года – директор и совладелец DNS Digital Store.

В 2003 году окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета (теперь ДВФУ). А спустя шесть лет получил степень МВА Высшей школы бизнеса МГУ.

КОНКРЕТНО

Подводя итоги прошлого года, Дмитрий Алексеев написал у себя на странице в Фейсбуке: «Для DNS год был еще удачней, мы выросли более 30 процентов. Теперь DNS однозначно самая большая в стране розничная сеть на рынке БТиЭ.

Да, конечно, группа «Сафмар», владея одновременно и «М.Видео», и «Эльдорадо», а также переварив MediaMarkt, суммарно больше, но как отдельная сеть мы теперь № 1 на российском рынке».