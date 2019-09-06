Как живет наследница Михаила Козакова: Служба в израильской армии и карьера в Штатах

Михаила Козакова нет с нами уже восемь лет. Актеру было 76 лет, когда он угас в израильском доме престарелых. В Израиль Козаков вернулся незадолго до своей кончины, затосковав по младшим детям - Мише и Зое.

Пятеро от разных браков

- Михаил Михайлович был влюбчивым, от разных браков у него осталось пять детей (см. «Из досье «КП»). Старшие, Кирилл и Екатерина, жили в Москве, младшие, Миша с Зоей, - в Израиле, а средняя дочь Манана - в Тбилиси, - рассказывала «Комсомолке» последняя жена артиста Надежда Седова, с которой он развелся, решив перебраться в Израиль. - До последних дней он отдавал все свои актерские гонорары на учебу детям. Больше всех любил младшую дочь Зою, которую называл клоном своей матери.

- Михаил Михайлович пять раз писал завещания. Как женился - сразу переписывал квартиру на новую жену. Когда мы стали жить вместе, он сделал завещание в мою пользу, - признается последняя жена актера, которая была его моложе почти на сорок лет. - Но после нашего развода Козаков завещал все своей любимице - младшей дочери Зое.

Актер умер в 2011-м от рака.

Когда Козакова не стало, девочке было всего 15 лет. На семейном совете мама Зои, театральный продюсер Анна Ямпольская, предложила продать московскую квартиру покойного и вложить вырученные деньги в образование детей Козакова.

Миша Козаков, младший сын артиста, окончил Университет Торонто, сейчас выступает в рок-группе. Его сестре Зое достались права на творческое наследие отца, на его дневники, рукописи, книги, а также банковские счета, на которых, по словам последней жены Козакова, было около миллиона рублей.

Юность в сапогах и школа дизайна

Сейчас Зое Козаковой 24 года. За ее спиной - служба в израильской армии, куда девушка отправилась, чтобы получить скидку на образование в Штатах. Наследница актера живет на две страны - работает в Нью-Йорке, где окончила школу дизайна Parsons (обучение там стоит более 3 млн рублей в год, в этой школе учатся сын Бекхэмов и дочь Ивана Урганта. - Ред.), и проводит много времени в Тель-Авиве у мамы. Зоя решила не продолжать актерскую династию. Девушка делает карьеру в Штатах как графический дизайнер и специалист по маркетингу и развитию брендов. Козакова-младшая уже успела поработать с такими топовыми брендами, как Givenchy, Chanel, Tiffany & Co. Зоя знает в совершенстве русский, английский и иврит.

24-летняя Зоя успела послужить в израильских войсках. Фото: instagram.com/zoia.kozakov

И, конечно, она часто вспоминает в соцсетях своего легендарного отца, ведь они так похожи. Почти под каждым архивным семейным снимком трогательная подпись: «Мы всегда думаем о тебе, папочка. Ты всегда в наших сердцах и мыслях».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил КОЗАКОВ родился в 1934 году в Ленинграде. Был пять раз женат, у него пятеро детей.

Первая жена (1955 - 1965): Грета Таар, одноклассница, художник по костюмам. Дети: Екатерина Козакова (род. 1956), филолог и Кирилл Козаков (род. 1962), актер.

Вторая жена (1968 - 1971): Медея Берелашвили, художник-реставратор. Дочь: Манана Козакова (род. 1969), актриса.

Третья жена (1971 - 1988): Регина Козакова (род. 1940), переводчица, после развода переехала в Нью-Йорк.

Четвертая жена (1988 - 2003): Анна Ямпольская, театральный продюсер. Дети: Михаил (род. 1989), Зоя (род. 1995). Анна, вернувшись в 1996 году с Козаковым в Россию, в 2003-м вновь уехала в Израиль вместе с детьми.

Пятая жена Надежда Седова (2006 - 2010) культуролог-историк.