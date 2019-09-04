2019-09-04T08:51:15+03:00
В мире

МИД Болгарии: Штыки Советской Армии принесли Восточной Европе полвека репрессий

Так внешнеполитическое ведомство балканской страны отреагировало на российскую выставку к юбилею освобождения Софии. Посольство России на это уже ответило, что новую экспозицию пока никто даже не видел
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Фото: страница Посольства России в Болгарии в facebookФото: страница Посольства России в Болгарии в facebook
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Нынешней осенью мы отвечаем не только скорбную дату (80-летие начала Второй мировой), но и более оптимистичные юбилеи: 75 лет освобождения стран Восточной Европы, включая Болгарию.

Однако, похоже, рады не все. 3 сентября МИД Болгарии разместил Сети официальное заявление: «Штыки Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, подавление гражданских свобод, отставание экономики от развитых европейских стран».

Справедливости ради, болгарский МИД в своём заявлении всё-таки «не отрицает вклад СССР в разгром нацизма в Восточной Европе». Но призывает российских дипломатов не «не занимать позицию в поддержку сомнительной исторической теории «освобождения» [Болгарии Красной Армией в 1944 году]» —проявление таких взглядов, мол, является вмешательство Москвы в внутренние дела Софии.

Инфоповод подобной, как выражаются дипломаты, инсинуации, — выставка архивных документов к 75-летию освобождения Болгарии. Которая откроется российским посольством в Софии… почти неделю спустя, 9 сентября. То есть МИД Болгарии, осуждая «советские штыки», сам поступает в лучших традициях авторитарных сообществ: «Не читал, но осуждаю».

Не все в Болгарии забыли подвиг советских солдат. Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2019 года Фото: страница Посольства России в Болгарии в facebook

Не все в Болгарии забыли подвиг советских солдат. Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2019 года Фото: страница Посольства России в Болгарии в facebook

На это уже кратко, но твёрдо ответило посольство РФ в Болгарии у себя на фейсбуке:

«Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую мы представим на площадке нашего культурно-информационного центра, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами российских фондохранилищ […]. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией».

Напомним, годы Второй мировой Болгария провела в составе гитлеровской «оси». И хотя и не посылала войска против СССР на Восточный фронт, но оказывала Рейху значительную поддержку — например, до 1944 года болгарские ВВС и ПВО сбили свыше сотни самолётов антигитлеровской коалиции — в основном американских и английских — направлявшихся на бомбардировки нефтепромыслов в соседней Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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